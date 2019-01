Dos camioners són denunciats per conducció temerària

Dos camioners han estat denunciats pels Mossos d'Esquadra per avançaments temeraris comesos a la carretera N-230, un d'ells al terme municipal del Pont de Suert i l'altre a la boca sud del túnel de Vielha. La primera de les imprudències va poder ser detectada gràcies al fet que la va filmar un ocupant del vehicle al qual el tràiler va avançar en doble línia contínua. Els fets van tenir lloc divendres passat, dia 11. A més a més, es dóna la circumstància que els dos avançaments es van fer amb tant sols mitja hora de diferència, entre les 2 i les 3 de la tarda.

El primer dels camioners, el que va fer l'avançament al quilòmetre 125'5 a l'alçada de Pont de Suert, ha estat denunciat penalment per un delicte de conducció temerària perquè, a banda d'avançar en una zona on està totalment prohibit, el presumpte delinqüent viari, de 46 anys i de nacionalitat romanesa, va estar a punt de xocar amb dos cotxes que venien en sentit contrari. El camió pertany a l'empresa Transports Argelich, de Mollerussa, que en un comunicat posterior ha condemnat "tot comportament que posi en perill la vida aliena i la del mateix conductor". La companyia ha avançat que prendrà "les mesures necessàries perquè això no torni a passar".

L'altre camioner va fer un avançament a la boca sud del túnel de Vielha, en direcció nord, tot trepitjant una illeta que hi ha al mig de la calçada. En aquest cas, el xofer ha rebut una denúncia administrativa i s'enfronta a una sanció econòmica.