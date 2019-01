El PS demana explicacions per l’avaria al Servei de Tràmits

Els serveis de Tràmits de l’Administració, els d’Immigració i els de la Duana que, arran d’una avaria informàtica d’origen desconegut, van estar des de diumenge passat sense funcionar, ahir van tornar a estar operatius.



El conseller general del PS Pere López, va tramitar una pregunta a la Sindicatura en la qual demana explicacions a l’Executiu i que aquest haurà de respondre en la sessió de control prevista per a dimecres vinent. En l’escrit, López recorda que «el sistema informàtic del Govern ha estat avariat durant almenys tres dies» i retreu que, malgrat això, no s’informés de manera oficial fins a la matinada de dimarts. A més, des del PS es pregunta si aquesta avaria ha «implicat l’activació del contracte de manteniment de l’empresa Spai a la qual es va adjudicar els treballs de manteniment de hardware i software de tot el maquinari gestionat pel DSI». Per últim, López també vol saber quines han estat les conseqüències i com això ha pogut afectar els ciutadans.

Servei gratuït

A primera hora del matí d’ahir, el Govern va enviar un comunicat en el qual informava que la incidència s’havia restablert i que el Servei de Tràmits romandria obert de manera extraordinària fins a les 18:00 i avui fins a les 16:30 hores. Així mateix, tant ahir com avui, s’aplicarà una gratuïtat de fins a 50 euros en tots els expedients que s’hagin de realitzar o amb un descompte per aquesta mateixa quantitat si la tramitació és molt més costosa.



El ministre portaveu, Jordi Cinca, va reconèixer dimecres en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que no tenia els «coneixements tècnics» necessaris per explicar el motiu de la caiguda del servei i que el Govern encara no havia estat capaç de quantificar la xifra total d’afectats.



Tanmateix des dels diferents serveis d’atenció al ciutadà sí que es va poder fer la recepció de documentació, per tal de gestionar amb posterioritat el tràmit sense afectar l’usuari. Respecte a les declaracions d’exportació simplificada, «bàsicament comerç online», Cinca va detallar que prop de 225 operacions –que representen al voltant del 3% de declaracions, van resultar afectades durant el transcurs dels tres dies d’avaria.

Nou servidor

L’equip de l’Àrea d’operacions del Departament de Sistemes d’Informació, conjuntament amb el suport de dues empreses externes, va estar treballant ininterrompudament des que es va detectar la incidència per tal de resoldre-la. En un primer moment es va intentar recuperar el servidor afectat, però un cop descartada aquesta opció per la seva impossibilitat, els tècnics van optar per construir-ne un de nou que tindrà el mateix funcionament i en el qual, segons Cinca va garantir, «no es produirà cap pèrdua d’informació».