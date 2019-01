Plats plens, fogaines buides

Com marca la tradició des de fa 36 anys, els escudellaires d’Escaldes-Engordany es van llevar ahir a les 5:00 hores per encendre les olles i començar a cuinar les 2.000 racions de caldo i carn d’olla que van servir al llarg del migdia amb motiu del dia de Sant Antoni. Minuts abans que s’obrís el pas perquè tothom recollís el seu plat, desenes de persones feien cua amb carmanyoles de totes les mides amb la intenció de tenir «el dinar i sopar d’avui i, si pot ser, el dinar de demà també».

La iniciativa escaldenca va sorgir de la mà d’un grup de veïns de l’avinguda Fiter Rossell, que més tard van formar l’associació Pont dels Escalls. Són ells els que any rere any vetllen perquè es mantingui aquesta tradició culinària que encanta a petits i grans. La cònsol major, Trini Marín, es va mostrar especialment trista per ser la d’ahir la seva «última escudella com a cònsol», tot i reconèixer que aquesta mena d’esdeveniments «fan caliu i donen oxigen a la parròquia».

Entre les cares conegudes que es van deixar veure amb el plat d’escudella a les mans hi havia mossèn Jaume Soy, qui també va beneir el dinar, el conseller d’SDP Víctor Naudi i el síndic general, Vicenç Mateu.

Andorra la Vella

A la capital no van ser menys i, com a colofó a la celebració del seu mig segle d’història, es va viure un emotiu homenatge als exescudellaires i autoritats comunals que han participat en aquesta tradició des que es va reprendre l’any 1970. Va ser un grup de veïns de l’avinguda Meritxell el que va apostar per compartir la seva onomàstica el dia de Sant Antoni Abat amb tots els ciutadans i d’aleshores ençà la fita ha estat imparable.

La cònsol major, Conxita Marsol, lluny de mostrar-se preocupada per si es pot perdre la tradició, va augurar-li un futur pròsper perquè «cada dia hi ha més escudellaires amb moltes ganes i sentiment i el comú seguirà donant-los suport». Malgrat haver evolucionat en el nombre de racions –de les 100 que es repartien al principi s’ha passat a les 4.500 d’ahir–, Marsol va assegurar que l’escudella d’Andorra la Vella manté la seva essència inicial.

Per celebrar els 50 anys d’Escudella de Sant Antoni, el vestíbul del Centre Cultural La Llacuna acull una exposició fotogràfica amb els millors moments de les edicions anteriors.

La Massana

«Per menjar una bona escudella cal un dia fred com avui», assegurava el nou Cap d’Escudellaires de Sant Antoni de la Massana, Josep Maria Troguet. El cònsol major, David Baró, li va entregar una gran cullera de fusta que simbolitzava la creació de la Confraria de l’Escudella de Sant Antoni de la Massana i, posteriorment, 1.500 comensals van gaudir de la vianda.

Enguany la festa massanenca va rebre la visita de l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, que està impulsant, juntament amb altres municipis catalans, una proposta per incloure l’escudella –o el ranxo, com l’anomenen ells– com a patrimoni immaterial de la Unesco.

La celebració del patró de la Massana va començar amb la missa a la capella de Sant Antoni de la Grella i va comptar amb la presència de tot l’equip comunal, a més de les ministres de Cultura i d’Exteriors.