Encamp adjudica la remodelació de les avingudes per 5,5 milions

El Comú d’Encamp va adjudicar ahir per assentiment les obres de remodelació de les avingudes Joan Martí i François Mitterrand per un import de 5.472.567,02 euros. El projecte, que preveu eixamplar les voravies per donar més espai als vianants, abraça l’espai comprès entre la plaça dels Arínsols i la rotonda de l’antic Telecabina. Encara que el termini d’execució de les obres és d’entre 10 i 11 mesos s’ha previst pagar-les en dos exercicis, motiu pel qual ahir es va aprovar l’ordinació de despesa plurianual. D’aquesta manera, 3,9 milions s’abonaran aquest any, mentre que els diners restants es pagaran el 2020.



Igualment, ahir també es va aprovar un suplement de crèdit de’1,4 milions per poder pagar els treballs, ja que finalment els costos superen de llarg els 3 milions previstos inicialment. Uns increments donats, bàsicament, pel fet que també s’ha inclòs la remodelació del carrer Major i de la plaça de Sant Miquel, que en un inici no se sabia si es podria fer perquè és privada.

Els dos grups de la minoria van donar suport al projecte, si bé des de liberals es va reiterar la seva negativa a aplicar contribucions especials. «No hi estem d’acord. Si es prengués la mesura per tota la parròquia i es fes tot igual, estaríem d’acord. Però a més, la part de voravia ja està correcta, si es vol eixamplar, és el comú qui ho vol fer», va manifestar el conseller liberal Jordi Troguet, defensant que les voravies estan «en bones condicions» i que mai s’aplica el mateix criteri a tota la parròquia.

Els consellers del PS, Joan Sans i Pere Marsenyach, en canvi, van ser molt més positius. «Es tracta d’una molt bona notícia», va indicar Sans, tot remarcant que «hem participat en el projecte» i «hem defensat que era necessari des del darrer mandat». Al seu entendre, la millora de les dues avingudes «afavorirà la vida dels pocs comerços que hi ha» i va destacar que una remodelació com aquesta, juntament amb un bon pla de dinamització, «és necessari a casa nostra».

Ampliació

Sans i Marsenyach, a més, van apuntar que aquest ha de ser només un primer pas, ja que, en anys posteriors, cal ampliar aquesta reforma a la resta de trams de totes dues avingudes. «Confiem i seguirem defensant que la millora ha d’anar més enllà», va manifestar.



En la roda de premsa posterior a la sessió de consell de comú el cònsol major, Jordi Torres, també va informar d’altres actuacions aprovades per la junta de govern. En destaca una inversió de 85.550 euros per fer un tram de voravia a la zona de Prada de Moles, pel costat de la gasolinera, ja que actualment no n’hi ha. També va anunciar que es destinaran 98.448 euros a refer la coberta de la guarderia dels Esquirolets. Es tracta d’un equipament que fins ara presentava molts problemes de filtracions d’aigua en dies de pluja i malgrat que s’havien fet petites intervencions, s’ha vist que cal una actuació més important. Així, s’aixecarà, impermeabilitzarà i es farà nova la coberta. Per últim, el cònsol va explicar que s’ha contractat una empresa per elaborar la redacció d’un projecte per construir un nou aparcament a la zona d’Hort de Godí. Aquesta part de la proposta té un cost de 4.750 euros.

El pla de dinamització, a l’espera del document conjunt per fixar les prioritats

El cònsol major d’Encamp confia que aquest any ja es puguin desenvolupar les primeres accions del pla de dinamització comercial de la parròquia, però el cert és que les actuacions hauran d’esperar que majoria i minoria acabin de tancar el document que ha de garantir que guanyi qui guanyi les eleccions el pla tirarà endavant. La proposta va sorgir del grup de Liberals i segons va detallar la consellera Maribel Lafoz es vol que quedin fixades «unes línies mínimes que uns i altres respectaríem». Torres també va destacar la voluntat de poder donar continuïtat a la proposta i així evitar que més endavant pugui quedar en un calaix. «El nostre sentiment era que faríem un mal favor deixant el pla al calaix al proper consolat», va afirmar Torres, que va explicar que ara cal acordar «les prioritats» i per tant, fins que no acabi aquest treball de redacció «no li donarem més publicitat». Des del PS es va apuntar que «volem que quedi plasmada la voluntat de tots plegats», va manifestar el conseller Joan Sans, que va destacar el fet que «tenim la proposta de la majoria i a més hem pogut fer aportacions amb l’altre grup de la minoria».