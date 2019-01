Mortés defensa que es clarifiquin les competències del quart

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va valorar ahir la reunió celebrada dimecres al vespre al poble en la qual es va debatre sobre la necessitat de mantenir o no el quart. «Jo no dic si ha de desaparèixer o no, però el que sí que caldria és clarificar bé les competències», ja que va recordar que «perquè el comú pugui assumir els costos i despeses que siguin, cal que primer hi hagi un conveni que ho justifiqui, si no, no es pot fer».



D’altra banda, va recordar que actualment els quarts estan reconeguts a la Constitució i, per tant, «si es vol que continuïn el Consell General hauria de desenvolupar la llei que fixés les seves competències i si es vol que desapareguin caldria canviar la Constitució», una idea que la reunió ciutadana ja va apuntar-se que no era gens senzilla. Amb tot, el cònsol va defensar el conveni de cessió de béns que es va tancar amb el quart l’any passat, que inclou l’antic hotel Casamanya i que permet que els béns es destinin a ús públic o privat sempre que aportin valor afegit.



Mortés va defensar que «no existeix cap problema d’incomoditat» amb el quart i que el conveni es va signar «perquè és bo» i permet «una gestió més àgil». Una de les qüestions que també es van apuntar en la trobada veïnal. El cònsol, a més, també va coincidir amb la trentena d’assistents a la trobada amb què «el més important és trobar una solució per al Casamanya». D’aquesta manera va reiterar el compromís de la corporació per evitar que l’edifici segueixi tancat i malmetent-se. «Hi ha hagut moltes opcions de fer-hi coses, però no s’han fet i hem arribat al punt que estem», va recordar, afegint que fins ara s’ha rebut l’interès d’alguns inversors, però cap proposta clara.



Una situació molt similar a la que es té amb el Centre de Congressos, una altra de les prioritats de la majoria per al 2019. Hi ha empreses interessades, però no s’ha pogut tancar res en ferm.