Crida per identificar ciutadans fotografiats amb el Dodge Fargo

Velles Cases Andorranes segueix treballant per restaurar el vell Dodge Fargo que va rescatar d’un pati de Fontaneda. Però ara es vol anar un pas més enllà. A més de recuperar el vehicle també es vol recuperar la història que l’acompanya i per això es vol mirar de trobar aquelles persones que puguin explicar-ne records. Especialment aquells ciutadans que apareixen a una fotografia antiga de Josep Alsina on es veu l’autobús envoltat d’esquiadors que l’utilitzaven per cobrir el trajecte entre el Principat i Acs-dels-Tèrmes. És per això que s’ha fet una crida a través de les xarxes socials perquè qualsevol persona que pugui tenir informació o que conegui algun dels que apareix a la imatge els doni un cop de mà. De fet, la crida ja ha tingut algun resultat, ja que en els comentaris que apareixen a la fotografia que s’ha penjat al Facebook ja s’hi pot llegir alguns noms que correspondrien als protagonistes de la imatge.



Al mateix temps que es fa aquesta crida, des de Velles Cases, i també el seu president, Claude Benet, han reclamat que la ciutadania es faci seva aquesta restauració. En aquest sentit, han avisat que el projecte de micromecenatge que s’ha decidit impulsar per poder obtenir els diners necessaris per deixar en bones condicions el Dodge Fargo està a punt de començar.

Costos

De fet, Benet ja havia explicat que durant la segona quinzena de gener es volia posar en marxa la col·lecta. Segons els seus càlculs es necessitarien uns 60.000 euros, si bé no ho saben exactament. La seva voluntat és que en un termini de tres o quatre mesos es puguin tenir els diners. La crida l’han oberta tant a particulars com a empreses o institucions i la idea és que facin aportacions d’entre 30 i 50 euros.



Una de les coses que es tenien clares és que no volien començar la restauració i que a mig fer es trobessin que no tenien prou diners per finançar-ho. Des de Velles Cases Andorranes es confia poder aconseguir els diners i s’espera que la ciutadania s’impliqui en el projecte. I més, després d’haver assolit quasi un impossible, com rescatar el vehicle.