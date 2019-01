Puig serà l’únic esquiador del Principat als Mundials

Aquesta temporada està sent molt bona per Puig, ja que provisionalment ocupa la segona posició de la general de la Copa d’Europa amb dos podis i un cinquè lloc en eslàlom. Això es deu a la millora en la preparació física de l’esportista.

L’esquiador paralímpic Roger Puig participarà a partir d’aquest dissabte 10 als Mundials que se celebren a Kranjska Gora, Eslovènia, i a Selle Nevea, Itàlia. El representant del Principat participarà en totes les proves com són les tècniques de gegant i eslàlom, a més del descens, el supergegant i la supercombinada. L’objectiu de l’andorrà és millorar la 17a i la 19a posició dels darrers Mundials de Tarvisio, una fita que serà complicada tenint les estructures dels equips de Suïssa, França, Àustria, els Estats Units o el Japó.

Per El Periòdic

