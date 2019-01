Hinterreitner guanya l’eslàlom FIS de Soldeu

Andorra va acollir ahir un eslàlom FIS femení a la pista Esparver de Soldeu-Grandvalira. La guanyadora va ser Sissi Hinterreitner amb un crono d’1.34,59. Mirentxu Miquel va ser segona, a 0,03 i tercera, Patrícia Miquel, a 1,91.

Per altra banda, a l’eslàlom FIS masculí de Soldeu, Robert Solsona es va imposar amb temps d’1.33,76. El podi el van completar el francès Axel Fresquet, a 0,07, i l’espanyol Ricard Ortega, a 0,18. Xavi Cornella va finalitzar cinquè, a 0,35. A més a més, Àxel Esteve, 52è al gegant de la Copa d’Europa de Kronplatz, marcant un temps de 2.07,61, a 5,91 del guanyador final, que va ser el noruec Lucas Braathen, amb 2.01,70. Xavi Salvadores no es va classificar per la segona mànega.

Finalment, Cande Moreno, va ser 43a al descens de la Copa d’Europa de Val di Fassa amb un temps de 1.27,91, a 4,45 de la vencedora, l’austríaca Elisabeth Reisinger, que va fer un crono d’1.23,46.