Despres acaba en la cinquena posició del ral·li Dakar 2019

En aquest sentit, Ginesta, va explicar abans de disputar la darrera etapa a EL PERIÒDIC que «ha estat un Dakar molt difícil» amb «zero seguretat». «Moltes vegades, ni els metges ni els helicòpters, haurien pogut accedir a les zones accidentades, per sort no ha passat res, però ha estat molt irresponsable», asseverava. «Ha estat molt repetitiu amb el traçat», concloïa.

En motos, la victòria va ser finalment per Toby Price, que va aconseguir desempatar amb l’austríac Matthias Walker i el britànic Sam Sunderland. Pablo Quintanilla, finalment va acabar en quarta posició. En quads, la victòria va ser per l’argentí Nicolas Cavigliasso, mentre que Jeremias Gonzalez va ser segon i Gustavo Gallego, tercer.

Finalment, el resident Cyril Despres ha aquedat en cinquena posició del Dakar 2019, a 48.43 minuts del guanyador en cotxes, el qatarià Nasser Al-Attiyah. Això va ser després d’acabar la darrera etapa, que es va disputar entre Pisco i Lima, un recorregut de 359 quilòmetres, 112 d’ells cronometrats. En la darrera etapa, la victòria va ser per al seu company d’equip, Carlos Sainz, mentre que Despres va ser tercer. Finalment, aquesta victòria, el segon lloc de Nani Roma i el tercer lloc de Sebastien Loeb, que a més va guanyar quatre etapes, han deixat en evidència als buguis de Mini, que partien com a favorits i que, durant tota la carrera, han tingut problemes tècnics.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació