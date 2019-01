L’any que ve, des del Dakar

Ha estat un Dakar molt dur físicament. Després de veure tot això tinc més ganes d’anar-hi, l’any que ve espero fer la transmissió des d’allà. Gràcies a EL PERIÒDIC per aquesta oportunitat, ens veiem al Dakar!

En cotxes, David Casterà està bé després de l’ensurt de dimecres. Té dues vèrtebres trencades però sense conseqüències, mou totes les parts del cos. A més, Sainz, guanyant l’etapa, es va treure el mal sabor de boca. Despres va ser cinquè de la general, llàstima que tingués dies dolents, normal en Dakars tan complicats. S’ha de destacar també la gesta de Ginesta, va fer una feina molt important com és l’assistència, però patint moltíssim.

La darrera etapa no va ser gens senzilla, passant per traces molt velles. En motos, vam tenir un triplet de KTM. Pryce el van operar fa un mes de la mà i va poder guanyar, Walkner va ser segon i Sunderland va ser tercer finalment. Laia Sanz, 11a de la general, és dels pocs pilots que ha acabat tots els seus Dakars havent-hi anat nou vegades.

Per Margot Llobera

