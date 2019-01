Petició de presó per vendre marihuana a joves del CAI i altres menors

Més d’una vintena de testimonis van ser citats ahir per la sala del tribunal de Corts que jutja els cinc processats per l’operació Paradís en el segon i últim dia del procediment. La majoria va respondre a les preguntes de la Fiscalia sobre la vinculació que tenien amb els acusats de la presumpta xarxa d’introducció, distribució i venda de marihuana al Principat, que va ser desmantellada per la intervenció de la Policia entre el maig i el setembre del 2017. Un d’ells, que va declarar a porta tancada, va ser «clau», segons el fiscal, per acabar de construir la teoria de l’acusació pública: el principal encausat, el venedor de la xarxa, conegut amb el sobrenom de Duque, va cedir «de forma reiterada» marihuana a menors, incloent-hi joves del Centre d’Acollida d’Infants La Gavernera. D’aquesta manera, va elevar a definitiva la qualificació d'un delicte major continuat, per a tots ells, d’introducció, possessió i tràfic de marihuana en gran quantitat i els va imputar l’agreujant de vendre estupefaents a menors. A més, va confirmar les condemnes que tenia previstes sol·licitar, que van dels sis mesos de presó condicional fins als set anys ferms. Entre d’altres, també demana multes que arriben als 50.000 euros.

Quasi tots els declarants coneixien al Duque i afirmen que era «fàcil» quedar amb ell. Era suficient amb enviar-li un WhatsApp dient «quedem» i es trobaven al portal del seu pis de la capital o dins d’ell. Un dels testimonis, usuari del CAI l’hivern del 2017, va assegurar que tant ell com «altres amics del centre d’acollida» li havien comprat marihuana. «Vinc a casa teva a les set, d’acord? Sis plau! No tinc diners», va dir-li testimoni al processat a través d’un àudio que que el Ministeri Públic va reproduir a la sala. «És molt greu que vengués droga a usuaris de La Gavernera, que si estan allà és perquè se'ls vol protegir», va lamentar el fiscal. En aquest sentit, a més d’acusar-lo de vendre estupefaents a menors, també li atorga «la qüestionable conducta» de fiar-los-els. El fiscal demana per ell set anys de presó pel delicte major mencionat anteriorment contra la salut pública.

També li atribueix un de blanqueig de valors perquè considera que amb els diners de la droga va comprar un cotxe per valor de 14.000 euros amb el qual fanfarronejava a les xarxes socials. L’advocada de l’home, que pateix problemes cardíacs i per això compleix la privació de llibertat cautelar en el seu domicili, discrepa amb els delictes imputats d’introducció de droga i blanqueig. «Li portaven la marihuana d’Espanya i tot i vendre’n mai ha viscut de la droga», va al·legar, a la vegada que va sol·licitar una rebaixa de la pena a tres anys, dos dels quals ferms però a casa seva per la patologia que té.

El pare d’un acusat va trucar per telèfon a un menor d’edat perquè no declarés davant el batlle instructor

Durant la jornada d’ahir el fiscal va seguir insistint en l’argument que va exposar dimecres: el venedor, que també posseïa marihuana aconseguida pel seu compte, l’agafava del pis franc d’Encamp, custodiat per dos processats –que eren i són parella– i utilitzat per emmagatzemar-la i preparar les dosis. D'una banda, acusa al xicot de ser el principal autor de la introducció de l'estupefaent al Principat, a més de guardar-lo a l'habitatge. Per sustentar aquesta teoria, va indicar que anteriorment ja el van detenir a Tarragona amb un quilo de marihuana i que en el moment de l'arrest, conduïa el cotxe del venedor. De l'altra, considera que la dona, a la que els seus pares li van deixar el pis, «contribuïa activament a que el tràfic de drogues prosperés». Afirma que sabia que la seva parella havia sigut detingut i processat previàment a Espanya amb altres assumptes relacionats amb drogues i no es creu que la jove no notés l'olor del quilo de droga que tenia a casa, del qual 92 grams estaven sobre la taula del menjador. Per tant, segons el fiscal, «és inversemblant que ara digui que desconeixia que feia la seva parella al pis que compartien». Per aquests fets, el Ministeri Pública demana cinc anys de garjola ferma per a l'home i per la dona, quatre anys. En canvi, les defenses en demanen tres anys i l’absolució, respectivament.

Trucada intimidatòria

Els altres dos acusats, un dels quals es va negar dimecres a declarar davant la Fiscalia i el tribunal, eren distribuïdors i venedors a «petita escala». No obstant això, l’encausat que va guardar silenci per recomanació del seu lletrat va vendre marihuana «com a mínim» a un menor. Així ho va confirmar un dels testimonis, que va comprar-li. Ahir, en canvi, el declarant va canviar la versió que va donar al batlle instructor. El president del tribunal va preguntar-li el motiu i el jove va acabar admetent que l'any 2017 va rebre una trucada del pare de l’acusat en la que li demanava que no parlés. A la Batllia va reconèixer que «sí que conec als altres menors als quals ha venut maria, però no vull dir el seu nom perquè sabran que he sigut jo i no em vull problemes». El magistrat i el fiscal van titllar la trucada d’«intimidatòria» amb l’objectiu «d’espantar-lo». L’acusació pública li reclama 30 mesos de presó ferma, una pena reduïda per ser menor de 21 anys en el moment dels fets. La defensa s’oposa a la imputació d’introducció i possessió d’estupefaents, acusa el fiscal de basar la seva teoria en «sensacions» i demana una condemna condicional no superior als 16 mesos que ja acumula a la Comella com a mesura cautelar.