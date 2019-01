Els sindicats volen que l’oposició defensi la derogació del nou text

«Això és la crònica d’una mort anunciada», ahir a la tarda va reaccionar el secretari general del SEP, David Garcia, a l’aprovació de la Llei de la Funció Pública al Consell General. Tot i que els sindicats ja s’ho esperaven malgrat l’ultimàtum que van llançar al Govern en la concentració del passat dimecres, des del Sipaag, el seu secretari general, Lluís Anguita, va manifestar que encara tenia una mica d’esperança. «Alguns consellers demòcrates m’havien confessat que no estaven d’acord amb el text, però ja he vist que al final ha prevalgut l’ètica de partit per sobre de la personal», va lamentar. «És un moment de tristor; el Govern no escolta i segueix el seu camí», va valorar des de Podem Andorra el seu president, Joan Seguí.

Com que no hi ha marxa enrere, els representants dels treballadors ja es fixen en el camí que els queda per recórrer i, més enllà de pensar en noves mobilitzacions, creuen que han de començar a treballar amb els parlamentaris que ahir no van donar suport a la llei dels funcionaris. «Ja no esperem cap altre gest del Govern, ara volem veure com els partits de l’oposició plasmen el seu desacord en els programes electorals», va anunciar Garcia. «La primera llei que s’ha de posar sobre la taula i que s’ha de derogar si hi ha un canvi de partit al Govern és la de la Funció Pública, el codi de relacions laborals i la d’acció sindical i patronal», va defensar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach. I de cara a les següents concentracions, el representant del SAT, Guillem Fornieles, va sostenir que «hem d’organitzar-les entre tots els sindicats i hem de deixar un missatge clar: que no és el moment d’adormir-nos i hem d’anar a votar massivament en les properes eleccions».

Arribar a Europa

Mentre que des del Sipaag estudien com traslladar al Consell d’Europa la situació que es viu actualment a Andorra, des del SEP volen denunciar la vulneració dels drets fonamentals que representen totes les lleis aprovades i arribar fins al Tribunal Europeu de Drets Humans. «Estem valorant quin lletrat podria ajudar-nos; no tenim pressa, però ha d’haver-hi una garantia d’èxit», va explicar el secretari general del SEP.