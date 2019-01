Només Bonet dona suport a les mesures urgents d’Espot

La Llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatge va ser aprovada ahir pel Consell General amb 16 vots a favor (DA + Sílvia Bonet), tres vots en contra (PS) i nou abstencions (Liberals, SDP i UL+ILM). L’oposició va reiterar que el conjunt de mesures proposades pel Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, no solucionaran l’existent problemàtica del lloguer.

El conseller general dels L’A Jordi Gallardo va manifestar que aquest projecte «no servirà per solucionar la problemàtica» i va advertir al ministre que la incidència d’aquestes accions puguin arribar a ser «mesures contraproduents» que derivin en «polítiques dissuassòries». Per la seva banda, el líder del PS Pere López va retreure al Govern el seu «erroni enfocament» i va concloure que l’aprovació d’aquesta llei és «la consumació del major fracàs de les polítiques de Demòcrates en els darrers anys».

Paquet

Espot va demanar «la implicació dels comuns en l’aplicació de les mesures, entre les quals destaquen les ajudes per rehabilitar immobles vells i les reduccions fiscals per a compres d’habitatges que es destinin a l’arrendament.

Amb l’objectiu d’augmentar l’oferta en el mercat immobiliari, el Govern també activarà la creació d’un impost per als pisos buits. Aquesta taxa, que Espot va insistir que «en cap cas ve motivada per un afany recaptador», gravarà la propietat d’habitatges buits susceptibles de ser arrendats i que hagin estat desocupats com a mínim durant dos anys.

D’altra banda, l’entrada en vigor d’aquestes mesures modificarà la Llei de finances comunals i la Llei d’allotjaments turístics per establir que l’explotació d’habitatges d’ús turístic tingui consideració d’activitat comercial a efectes de l’aplicació de l’impost comunal de radicació, i que, per tant, pugui tributar per la superfície total del nombre d’habitatges que s’explotin.

Petició a l’OCDE

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va tornar a explicar la impossibilitat de permetre una moratòria perquè aflorin les propietats no declarades d’estrangers: «Seria defensar unes persones que han comès un delicte», va recordar.