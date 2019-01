El Consell acorda debatre sobre les criptomonedes

Respecte a la primera qüestió el conseller del PS Gerard Alís va advertir que la hipotètica aprovació d’aquesta llei podria posar en perill els esforços d’Andorra en la lluita contra el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. En aquest sentit, el diputat dels L’A Ferran Costa va afegir que per afrontar un debat sobre les criptomonedes o la tecnologia blockchain s’haurien de comprometre a fer-ho de manera excel·lent «perquè pot comportar un «notable risc reputacional». Així doncs, els consellers van mostrar la seva preocupació perquè una manca de precisió reguladora afectés les fites d’homologació internacional del Principat en els darrers anys.

La Cambra va veure amb bons ulls la tramitació parlamentària de la proposta però alhora es va mostrar cautelosa tant en l’aspecte de les garanties de seguretat jurídica com en la conveniència de plantejar un complex debat en el tram final de legislatura.

El ministre d’Economia, Innovació i Competitivitat Gilbert Saboya, qui és partidari que el règim d’actius virtuals sigui competència d’AFA, va declarar que aquesta proposició de llei «és una finestra d’oportunitat» que permetrà crear un nou sector d’activitat que aposti per les noves tecnologies i la innovació.

La Proposició de llei d’actius virtuals ja està llesta per iniciar-se’n la seva tramitació parlamentària després que el Consell General aprovés ahir, sense cap vot en contra de l’oposició, la seva presa en consideració. El text, defensat pel conseller d’ILM Carles Naudí, té l’objectiu de configurar un marc jurídic sobre els actius digitals que vagi en la línia «del procés transformador i aperturista dels darrers anys».

