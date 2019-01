Marsol reitera que «no entén» el pacte entre el PS i L’A

Davant dels últims moviments preelectorals i la possibilitat que Progressistes-SDP se sumi al pacte entre el PS i L’A, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, en ser preguntada ahir sobre la qüestió, va reiterar que «no entén» el pacte. «Jo soc crítica en el sentit que no té consistència que dos grups polítics amb dues idees molt diferents es presentin junts per després anar separats al Consell General», va argumentar la cònsol major.

Tot i així, de seguida va aclarir que «tothom és lliure de fer els pactes que vulgui, només faltaria», i va treure importància al fet que pugui ser un acord a dos o a tres. «Encara que s’hi afegeixen els progressistes, jo continuaré opinant el mateix que ara», va insistir Marsol tot remarcant que des de DA «farem la nostra gestió del projecte i del programa es presenti qui es presenti a l’altre costat i indistintament de si s’ajunten o no, sigui a escala nacional o parroquial».

Malgrat admetre que una llista territorial integrada per tres partits polítics podria afectar la capital, la cònsol major no va dubtar ni un moment a defensar fermament els demòcrates. «Està clar que tot afecta; en funció de les llistes que hi hagi, els resultats poden variar, però jo crec que DA és un partit consolidat tant a escala nacional com a Andorra la Vella», va manifestar.

Eleccions comunals

Tot i que primer venen les eleccions generals, al desembre d’aquest any s’han de celebrar les comunals i la cònsol major ja va deixar entreveure les seves intencions de presentar-se a la cita electoral. «No ho sé encara, però jo penso que el més probable és que sí perquè quan entres en un projecte com aquest ja vas amb la idea dels vuit anys per tenir més temps per desenvolupar-lo», va apuntar Marsol tot reconeixent que «és cert que ens agradaria continuar la gestió que hem fet a Andorra la Vella». De tota manera, va advertir que «no depèn només de mi, sinó també del partit i de moltes altres coses».

Pel que fa a l’efecte que poden tenir els resultats dels comicis generals en els comunals, Marsol va assenyalar que «els ciutadans separen força la gestió general de la comunal». «I com que aquesta darrera és molt més directe, els electors voten per la gestió pròpia de la parròquia i no pas pel que ha pogut fer el Govern a escala nacional», va puntualitzar la cònsol major del tot convençuda que «no té per què repetir-se el mateix resultat en una i altra elecció».