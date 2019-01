Martí alerta de botigues del Pas que poden ser «focus de contraban»

El cap de Govern, Toni Martí, va defensar ahir l’establiment d’un preu mínim de venda del tabac com a mesura de lluita contra el contraban, especialment al Pas de la Casa. Davant les crítiques dels grups de l’oposició, Martí va admetre que el text no és la «panacea» i va sorprendre fent evident la problemàtica existent durant el debat de les esmenes a la totalitat presentades pel grup parlamentari liberal i pels consellers d’UL-ILM. «No siguem hipòcrites», va etzibar, per tot seguit admetre que «tot i l’enorme diferencial, al Pas s’han instal·lat noves botigues que rebenten preus i no deixo de tenir sospites que poden ser focus de contraban». Una situació que va assegurar que la Policia «està mirant», especialment «per la inseguretat que genera».



En aquest sentit va assegurar que és un text que han estat negociant durant «dos anys i mig» i malgrat que «no satisfà plenament tothom», sí que ha estat molt ben rebut entre els comerciants del Pas de la Casa. «El sentiment és que el Pas ho necessitava», va afirmar el líder taronja, reiterant que amb la situació actual «es rebenten preus i es posa en males posicions, sobretot, els petits comerciants».

Dubtes

Tot i les paraules de Martí, l’oposició no comparteix aquesta visió. El president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, va defensar l’esmena a la totalitat en considerar que la llei és «intervencionista» i que a més no servirà per acabar amb el contraban. «Aquest text distorsiona el mercat, perquè la determinació de preus mínims no s’establiria per igual a tota la indústria del tabac, només afectaria algunes marques, les low cost». Per Gallardo, l’aplicació d’aquesta llei «vol fer desaparèixer part de la indústria» i només dona resposta a una part «del lobby tabaquer».



En els mateixos aspectes va incidir el conseller general d’UL-ILM, Josep Pintat, que també va criticar l’intervencionisme i va assegurar que «és un projecte de llei que evidencia la improvisació a què el Govern ja ens té acostumats». Pintat considera que «no és l’instrument per lluitar contra el contraban» i que el què caldria és «utilitzar la política fiscal per apujar les taxes als nivells que siguin oportuns i posar ordre al mercat d’una vegada per totes si hi ha una guerra interna». Igualment va ser clar davant l’advertiment sobre les botigues que rebenten preus. «Si té constància d’establiments que no fan el que han de fer, clausuri’ls i vagi directe al gra», va reclamar-li a Martí.



El PS va donar suport a les esmenes, ja que, tal com va explicar el conseller Pere López, malgrat «estar a favor de tota mesura per lluitar contra el contraban», el projecte legislatiu els genera molts dubtes i, per tant, «no acabem de veure que la intervenció de preus sigui la solució». Des del seu punt de vista, la llei «acabarà perjudicant els petits comerciants del país sense solucionar el problema».



Amb tot, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va assegurar que «només perjudicarà uns comerciants: els que bàsicament han aparegut al Pas i no amb vocació de comerç al detall, sinó que són punts d’emmagatzematge de tabac que al final esdevenen punts de recollida de les xarxes de contraban». A més, va garantir que el projecte és bo per al sector perquè «aporta estabilitat i manté la competitivitat».



Per últim, el conseller d’SDP, Víctor Naudi, considera que haver de tirar endavant la llei de preus mínims del tabac és «la plasmació que les coses no s’han fet bé per part de qui governa» i va acusar DA «d’actuar a remolc i per pressions externes». També va alertar que es pot «generar una economia submergida difícil de controlar».

La nova línia d’investigació dispara els detinguts

L’any 2016 la Policia va detenir sis persones implicades en delictes de contraban, i el 2017 aquesta xifra es va reduir fins als dos detinguts. En canvi, el 2018 les detencions van escalar fins a les 34 persones. Des del cos atribueixen l’increment al reforç del grup antifrau, amb una nova àrea d’agents dedicats exclusivament a aquest tipus de delinqüència, i per altra el gir que s’ha fet en la línia d’investigació policial, que a banda d’anar a interceptar les persones que passen la mercaderia de manera il·lícita (sigui en vehicle, en fardell per la muntanya, etcètera), s’ha centrat a anar a l’origen d’aquest contraban. És a dir, s’han fet operacions que han permès estirar el fil de les xarxes de blanqueig fins a l’operativa econòmica. Això ha comportat actuacions en comerços del Pas de la Casa o també botigues de venda de tabac de la capital. També es destaca la millora de la cooperació amb els cossos veïns. Fonts policials van explicar que hi ha una part d’aquests detinguts que no eren residents al país, i les investigacions dutes a terme «han permès identificar-los com a professionals del contraban». Pel que fa al tabac intervingut, el 2017 van ser 256.168 paquets, i el 2018, 50.528 (31.553 infraccions penals), als que cal sumar 757 unitats de cigars, 157 grams de cigars, 150 quilos de picadura i 4.770 quilos de tabac de pipa d’aigua, informa l’ANA.