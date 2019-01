Prova pilot per conèixer la satisfacció dels usuaris

Andorra està participant aquest primer semestre de l'any en una prova pilot internacional per mesurar la satisfacció dels usuaris. De moment s'està desenvolupant al Principat i Espanya, però posteriorment s'estendrà a diferents països d'Amèrica i d'Europa i, en un tercer estadi, arreu del món.

La prova pilot servirà per calcular el City Índex, informa Andorra Turisme, un indicador de satisfacció que qualifica els serveis oferts i que es llançarà en l'àmbit mundial al 2020.

Aquest índex mesura diàriament la satisfacció percebuda pels residents i visitants respecte als serveis, mitjançant uns dispositius situats als principals punts d'interès turístic del país i als serveis d'atenció al ciutadà.

Per a desenvolupar la prova pilot, s'instal·laran els propers dies deu terminals en diferents punts d'Andorra per mesurar aquesta qualitat del servei i percepció de l'usuari. Estaran operatius a partir de l'1 de febrer i fins el 31 de juliol.

Un cop finalitzada la prova pilot, que no suposa cap cost per al país, s'analitzaran les dades per extreure aquest nou indicador, i que permetrà conèixer quin posicionament té Andorra respecte a la resta de destinacions turístiques.