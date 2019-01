Repte per fer la truita de patates més gran de Catalunya

El Bar Nou de la Seu d'Urgell s'ha proposat fer la truita de patates més gran de Catalunya. L'establiment urgellenc té previst dur a la pràctica aquest repte aquest diumenge dia 20, tot coincidint amb la festa patronal de la ciutat, Sant Sebastià.

En declaracions a RàdioSeu, el responsable de l'establiment del carrer Sant Ermengol, Eduard Pérez, ha explicat que la idea va sorgir després de comprovar i confirmar que fins ara a Catalunya no s'ha fet cap truita d'aquestes dimensions. Pérez ha detallat que tenen planificat fer servir 80 ous, 20 quilos de patates i 3 quilos de ceba. Després de preparar els ingredients, tenen previst fer unes 4 hores de cocció amb l'objectiu que, tot i les quantitats inusuals, el producte surti amb la qualitat desitjada.

Eduard Pérez reconeix que el més difícil serà fer el tomb a la truita, ateses les seves dimensions. Tot i això, confia que se'n sortiran. Per això, han comprat expressament una paella i una coberta més grans de l'habitual i faran la preparació a foc lent.

Tast gratuït

La preparació ja començarà a les 5 del matí. I quan estigui feta, cap al migdia, oferiran al mateix local un tast gratuït i obert a tothom. A la Seu, el Bar Nou ja és conegut per les seves truites de patates, però les que preparen habitualment, per repartir-les en racions entre els clients, estan fetes amb un màxim de 14 ous. La que plantegen per a aquest diumenge, per tant, tindrà quasi sis vegades més contingut.

Si el repte surt bé, el bar no descarta fins i tot intentar en el futur fer el rècord Guinness de truita de patata, que actualment ostenta la ciutat basca de Vitòria amb un producte de 1.600 quilos de patates, 840 quilos d'ous i 30 quilos de ceba, amb una preparació que va coordinar el xef Senén González.