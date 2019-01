L’Andorra HC somia en l’ascens a la Lliga Nacional

L’Andorra HC visita demà a les 22 hores el Lleida Llista B, el filial d’un poderós conjunt que buscarà una victòria per mirar d’apropar-se als play-off d’ascens, el mateix objectiu que persegueix l’equip de Roger Corral.

En aquest sentit, amb 23 punts i en setena posició a la taula, l’equip es troba a cinc punts dels play-off d’ascens, una fita que persegueixen després de quasi haver perdut la categoria la temporada anterior.

D’aquesta manera, el tècnic tricolor va destacar que és «un partit complicat» perquè «és un filial amb bons jugadors» i que «volen estar a dalt perquè lluiten per l’ascens i perquè entrenen amb el seu primer equip». «Estan per sota nostre i necessiten fer punts, i a més, han canviat els partits dels júniors per a disposar de més personal i serà molt complicat», afegia.

Pel que fa als objectius de la temporada, va explicar a EL PERIÒDIC que «no es descarta res» tot i que «estem complint l’objectiu que és estar lluny del descens, i ara estem a nou punts». «Hem de seguir confiant en la feina que estem fent i mirar cap amunt», reiterava.

Així mateix, va recordar que «aquestes jornades hi ha enfrontaments a la part de dalt» i «la necessitat de treure punts perquè són rivals directes». «Seria una gran notícia estar en aquestes posicions, esperem sumar el màxim de punts en les tres o quatre pròximes jornades», puntualitzava. A més, va revelar que dins del vestidor «s’està parlant d’aquest objectiu» però que ell ha demanat calma i «tocar de peus a terra». «L’objectiu encara és allunyar-nos definitivament del descens i si podem somiar amb un ascens, doncs endavant, el que està clar és que els ànims són renovats, el partit contra els Monjos va ser un punt d’inflexió, volem seguir donant una bona imatge», explicava.