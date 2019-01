El MoraBanc visita Saragossa amb una dinàmica excel·lent

Sense opcions de classificar-se per a la Copa del Rei, el MoraBanc juga demà a les 17 hores contra el Tecnyconta Saragossa, un rival que buscarà una victòria a la desesperada, ja que necessita el triomf per tenir opcions de disputar la Copa.

En aquest sentit, els tricolor necessiten també sumar la victòria per esvair dubtes i demostrar que a la Lliga Endesa són capaços de demostrar la mateixa bona imatge que a l’Eurocup, competició en la qual s’estan mostrant brillants. Així mateix, el MoraBanc ha guanyat cinc dels sis darrers partits que ha disputat, però tot i això són conscients que la pista del Saragossa és molt complicada.

Així mateix, el rival és un conjunt molt unit, que està fent una bona temporada i que ha demostrat no només molts registres de joc, sinó saber mantenir el cap fred en els moments més delicats dels matxs, i a més, té jugadors de grandíssima qualitat.

En aquest context, a diferència de la temporada passada, els aragonesos tenen una plantilla totalment renovada que està transmetent il·lusió a una afició entregada.

Serà un partit especial per a Dylan Ennis, ja que visita el seu antic equip, que viatja però que així i tot, s’ha unit a la llista de jugadors del vestidor afectats per un virus estomacal, després que Jerome Jordan i Rafa Luz també l’hagin patit. Per altra banda, Andrew Albicy arrossega molèsties en l’adductor esquerre des del partit de dimarts a Sant Petersburg, ja que segons sembla el ritme frenètic de competició està passant una certa factura. Malgrat això, l’equip vol seguir mantenint la bona imatge i vol anar escalant posicions a la taula, per situar-se en posicions de play-off com més aviat millor.

En aquesta línia, l’entrenador del Tecnyconta Saragossa, Porfi Fisac, va qualificar el partit de «repte» i va assegura que «seguim amb la il·lusió de seguir lluitant per alguna cosa que ens ve de gust i que és a on volem estar i, encara que arribem amb petites opcions, sabem el que volem, i no em vull morir fins que no mati per aconseguir una victòria i estar a prop d’aquest somni», apuntava el tècnic.Per això, «el més important és guanyar» a un rival que serà «molt dur» i va recordar que «s’ha hagut d’analitzar a fons el joc» dels andorrans.

«Si aconseguim la novena victòria, canviarà molt l’objectiu posterior per enfocar la resta de la temporada», reiterava i manifestava que l’equip jugarà contra els del Principat «fidel a la seva identitat, coneixent les seves limitacions i sense importat el rival que tenen al davant», filosofia que de ben segur beneficiarà al conjunt de Navarro. «S’haurà de pujar el nivell defensiu i ser més compactes, perquè l’Andorra té moltes opcions d’anotació», concloïa.