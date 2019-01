Areny, millor andorrà a l’esprint de Bischofshofen

Calen canvis especialment si s’aposta per Europa

En categoria femenina, la victòria va ser per la suïssa Marianne Fatton, mentre que les espanyoles Claudia Galicia i Marta Garcia van completar el podi.

En Sènior Espoir, Carles Serra i Sergi Casabella van ser 17è i 18è respectivament. En aquesta categoria, la victòria va ser per a Canclini mentre que el suís Arno Lietha va ser segon i el francès Thibault Anselment va ser tercer.

Xavi Areny va ser el millor andorrà a la primera prova de la Copa del Món de Bischofshofen, Àustria. En aquest cas, ahir, es va celebrar un esprint i va aconseguir acabar en 34a posició, molt a prop del top 30. Així mateix Gerber Martín va ser 44è, Carles Serra 46è, David Albós, 47è, Jordi Solé 49è i Sergi Casabella va ser 50è. En aquesta categoria, la victòria va ser per a l’italià Robert Antonioli mentre que el suís Iwan Arnold va ser segon i l’italià Nicolò Ernesto Canclili va completar el podi.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació