Vilanova, convençut d’aconseguir, com a mínim, la segona posició

Adrià Vilanova, un dels fitxatges del nou FC Andorra de Gerard Pique i fill de qui va ser l’entrenador de l’FC Barcelona, Tito Vilanova, va explicar ahir abans del partit que es disputarà demà al Camp d’Esports Municipal de Can Vinader, a les 12.15 hores contra el Vista Alegre que «esperem un rival que necessita els punts, van perdre contra el Balaguer i estan en una posició complicada». En aquest sentit, són 13ns a la taula, amb tan sols 18 punts, mentre que l’FC Andorra és setè, amb 24 punts.

Així, va assegurar que «serà un camp complicat on costarà moure la pilota i trobar els espais», però va explicar que «trobarem les ocasions per tenir el gol». En aquest context, va afirmar que l’ascens a la Tercera Divisió Espanyola és «un repte difícil» perquè «estem molt lluny de la posició que ens permetria fer la fase d’ascens contra el rival de l’altre grup». Malgrat això, va remarcar que «ens hem posat a nou punts», que «de mica en mica, partit a partit, anem acumulant victòries» i que «al final de la competició, estarem allà». «No descarto la primera plaça però és complicada perquè el Manresa està molt fort, nosaltres, a priori, ens hem marcat la segona», aclaria.

Per aquest motiu, va voler destacar que «els companys s’han anat adaptant molt al joc de tocar la pilota» però que «hi ha molt a millorar». «De mica en mica, farem un futbol molt agradable», manifestava i afegia que «a Viladecans, es va veure una mica el que és capaç de fer aquest equip».

Ressò mediàtic

Per altra banda, va indicar que «hem de saber gestionar el ressò mediàtic» perquè «la gent pressiona i els camps, ara, estan plens». «És una pressió afegida perquè els rivals sortiran a guanyar, nosaltres serem el rival a batre, però hem de mostrar el nostre joc, sortir ultra motivats i concentrats», puntualitzava i recordava que «si no surts concentrat, en aquesta competició et pot guanyar qualsevol equip».

Pel que fa a la seva situació personal, va remarcar que des del primer moment, «em va agradar el projecte» i que «no veia futur al Mallorca». «Vaig veure que era un projecte il·lusionat i que confiàvem amb mi, i no hi ha molta diferència entre la Tercera Divisió balear i Primera Catalana», assegurava.

Encantat amb Encamp

Així mateix, sobre el futur d’on jugarà l’equip va explicar que el Prada de Moles, tot i estar lluny, «val la pena» perquè són unes grans instal·lacions. En aquest sentit, cal recordar que l’FC Andorra està negociant per convertir-lo en el seu camp.