L’atorgament de la llicència del casino es retarda 10 dies més

L’atorgament de la llicència a Jocs SA per construir el casino s’hauria d’haver fet pública ahir, data en què teoricament acabava el termini improrrogable. Segons va poder saber EL PERIÒDIC, però, el Consell Regulador del Joc (CRAJ) va demanar dilluns passat un nou requeriment d’informació a Jocs SA que ha allargat el termini 10 dies hàbils més del previst.



Segons la normativa, és possible allargar el termini sempre i quan sigui necessària nova documentació. Només s’entendria com a rebutjat l’atorgament de la llicència en cas que el CRAJ no s’hagués pronunciat. En aquest escenari, s’entendria que s’hauria produït un silenci administratiu que negaria la llicència a Jocs SA. El fet, però, que l’entitat demanés nova informació deixa sense efecte l’argument del silenci administratiu. Així doncs, Jocs SA podria rebre la llicència durant la setmana que ve. La falta d’informació sobre l’allargament de la data per atorgar la llicència ha indignat a les empreses descartades.



Precisament el nou requeriment podria fer referència al fet que aquesta setmana l’empresa Lleure 3D, una de les candidates a l’explotació del casino, presentés una petició al CRAJ on demanava que es rebutgi la sol·licitud de llicència de Jocs SA. En un comunicat, Lleure 3D explicava que l’incompliment manifest per part de Jocs SA del plec de bases ha permès que Lleure 3D registri la marca Casino de les Valls per Andorra. D’aquesta manera, Jocs SA no podrà obrir el seu casino de joc com a Casino de les Valls com està legalment obligada segons la seva oferta a Prat de la Creu. Això, segons el comunicat, s’afegeix a què Jocs SA tampoc està en mesura d’acreditar la disponibilitat sobre el terreny que pretén arrendar per bastir-hi un edifici on projecta instal·lar el casino.