Telèfons massa intel·ligents

Movistar diu que l’antena telefònica és molt a prop de la frontera i el mòbil es connecta sol

Desactivar el servei de dades i la itinerància del telèfon mòbil no sempre és la millor solució si es vol evitar un cobrament extra per l’ús del roaming a l’estranger. De fet, a vegades ni tan sols és una solució, ja que els últims models d’smartphones són tan intel·ligents que es connecten de forma automàtica i involuntària a l’antena telefònica més propera i el cobrament extra per part de la companyia de torn es produeix igual. Això és el que han denunciat desenes d’usuaris espanyols de Movistar a les xarxes socials que han iniciat una campanya de reclamacions per tal de recuperar uns diners que mai els haurien d’haver cobrat. Segons la seva experiència, durant un viatge al Principat, Movistar els va aplicar per defecte i sense previ avís una tarifa que, per 9 euros al dia, inclou fins a 3 GB de descàrrega de dades. Així doncs, a la factura habitual de cada mes, van haver d’afegir 9 euros i multiplicar-los pels dies que estiguessisn al país, arribant a superar els 80 euros en alguns casos.



Entre els usuaris més afectats hi ha veïns de l’Alt Urgell, a qui per la seva proximitat amb la frontera andorrana se’ls ha cobrat reiteradament tarifes indegudes i així ho han fet constar a l’Agència Catalana del Consum (ACC).



La solució, mode avió

Una usuària de Movistar que resideix al Principat també va explicar que, tot i tenir l’opció de dades mòbils desactivada, ha patit cobraments espontanis de 7,43 euros en concepte de «Dades GPRS en Roaming». Malgrat l’import, quan va consultar els moviments realitzats a través de la factura electrònica, va descobrir que el temps d’ús real de la tarifa era de 0 segons, «perquè mai vaig utilitzar les dades», va assegurar indignada. Quan va trucar a Movistar per reclamar els diners, l’única explicació que li van donar va ser que el seu mòbil era «massa intel·ligent» i «quan està a Andorra i detecta l’antena de telèfon d’Espanya, es connecta sol». Com a solució, li van proposar mantenir sempre el telèfon en mode avió, el que si bé li permet evitar aquests cobraments injustos, li impossibilita rebre trucades o SMS. La solució que va trobar una altra noia en la mateixa situació va ser «treure la targeta SIM» i quedar-se «incomunicada» durant la seva estada al país. «Movistar m’ha cobrat 50 euros per consumir 5 MB de dades en itinerància quan vaig pujar un dia a Andorra. Robatori legal», va protestar un altre usuari de Twitter l’estiu passat.



La justificació que l’antena espanyola està massa prop de la frontera amb Andorra, però, no sembla vàlida per a un altre usuari que a través d’un tuit va denunciar que li havia passat el mateix estant de viatge a Suïssa i Israel, ambdós països a centenars de quilòmetres d’Espanya.



A més, la companyia només permet fer reclamacions una vegada s’ha emès la factura, és a dir, quan ja s’han retirat els diners corresponents del compte corrent de l’afectat. En cap cas la devolució de l’import està garantida, ja que com acostuma a passar en aquesta mena de reclamacions, el consumidor entra en una eterna lluita de desgast fins que acaba desistint.

3.000 euros per nou hores

Però Movistar no és l’única empresa espanyola que cobra quantitats desorbitades per l’ús de dades mòbils al Principat. El mes passat, un veí de Lleida va denunciar en diversos mitjans de comunicació que l’operadora Orange li havia cobrat gairebé 3.000 euros mentre era a Andorra realitzant les compres de Nadal. El jove va reconèixer que en travessar la frontera no havia desactivat la itinerància del seu telèfon per desconeixement de les conseqüències, tot i que sí va rebre l’SMS d’avís, però va assegurar que només havia «llegit un missatge de Whatsapps i consultat el Facebook un moment». Per aquest motiu, va considerar que el cobrament era «abusiu i desproporcionat» i la polèmica que va generar a les xarxes socials va obligar la companyia a reduir-li la factura a 700 euros.