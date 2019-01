El món cinematogràfic aplaudeix un ajut que haurà d’esvair incògnites

L’anunci de la convocatòria d’una subvenció especial destinada a projectes cinematogràfics ha generat molta il·lusió a un sector que ambiciona fer-se un lloc en l’agenda cultural del país. No obstant això, diversos representants andorrans de la gran pantalla han transmès a EL PERIÒDIC els seus interrogants respecte a l’ajut, valorat en 100.000 euros, que va donar a conèixer la ministra de Cultura, Joventut i Esports Olga Gelabert.



«Sens dubte aquesta injecció de capital servirà per consolidar el sector i compensar el retard que portem respecte a la indústria cinematogràfica europea» sosté el director de l’Escola d’Especialistes Angel Plana a Andorra Gerard Miralles. La presentació de la subvenció no va pillar desprevingut a Miralles, qui va escollir inaugurar l’escola al novembre passat en una «simultaneïtat buscada». Per aquest motiu i amb el fi d’anticipar-se a altres projectes, Miralles assegura que ja s’han posat a treballar en una «col·laboració hispanoandorrana» per si hagués la possibilitat d’aspirar a l’ajut econòmic.



L’assignació de la subvenció

Una de les qüestions que preocupa al gremi és el procediment d’assignació de la subvenció, ja que en funció dels criteris per demanar l’ajut podrien haver-hi suspicàcies. «Celebro la iniciativa però caldrà veure si ja hi ha coses preestablertes i si el procés és el més democràtic possible», va comentar el director de cinema Álvaro Rodríguez, autor de curts com Le Blizzard o Wolves que van participar al Festival de Sitges. Rodríguez està enfocant el seu futur en projectes de major durada, motiu pel qual lamenta que «amb 100.000 euros no puc aixecar un llargmetratge i tampoc fer-lo en el termini d’un any, però és cert que per a dos o tres curts a l’any seria una quantitat fantàstica. A Le Bllizzard, vaig haver de posar dels meus diners i això fa mal a la butxaca».



Un altre dels interrogants radica en l’adjudicació de l’ajut, que anirà íntegrament destinat a un sol projecte. «S’haurien d’analitzar quantes produccions hi ha amb opcions de presentar candidatura i estudiar la possibilitat de repartir la dotació» esgrimeix el director de la productora Imminent Josep Pozo. D’altra banda, el director de cinema Héctor Romance, qui amb Impacto ha recorregut més d’una desena de festivals internacionals, recorda que «l’elecció d’un únic projecte comportarà que altres propostes vàlides es veuran excloses».



El plec de bases

Totes les persones consultades per aquest mitjà coincideixen en mantenir la prudència fins que no es facin públics els criteris que constituiran el plec de bases. En aquest sentit, Rodríguez desitjaria que la configuració del plec de bases fos «un procés participatiu en el qual puguem expressar les necessitats reals del sector». En aquesta línia Romance opina que «des de Govern se’ns hauria de convocar als agents del sector per consensuar les bases entre tots».

Pozo, qui ha participat en Solo, un llargmetratge que recentment ha estat acceptat per ser distribuït a Netflix, proposa tres requisits «indispensables» que al seu parer haurien de quedar palesos al plec de bases: el primer d’ells és que la productora pugui demostrar que té un pla de finançament viable. El segon és la participació de gent andorrana, sigui de nacionalitat o resident, en l’equip tècnic de producció. I el tercer que el metratge sigui rodat totalment o parcialment a Andorra. És a dir, «que almenys els diners es quedin a casa».