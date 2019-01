Condemnat a vuit mesos de presó condicional per estafar un Iphone

L’home acusat de vendre un iPhones falsos per 600 euros va ser condemnat ahir pel Tribunal de Corts a vuit mesos de presó condicional per un delicte major d’estafa. El segon home processat sobre el qual planejaven sospites ha quedat finalment absolt, tal com va dictar la magistrada en la lectura de la sentència d’ahir a la Batllia.



El condemnat havia posat a la venda un iPhone a través d’una aplicació digital, per la qual havia estat xatejant i regatejant el preu. Segons la seva versió, va dir-li a la víctima que se’l venia perquè la seva tieta l’havia comprat a La Seu d’Urgell sense tenir en compte que ell ja tenia el mateix model.



Minuts després de pagar, el denunciant havia percebut que hi havia quelcom estrany en el telèfon. No havia acabat de treure-li el precinte que ja s’havia adonat que era fals i va anar immediatament a posar una denúncia a la Policia.



Lluny de quedar-se de braços plegats mentre les autoritats actuaven, va decidir buscar al responsable pel seu propi compte i el va localitzar a Facebook.



El passat 28 de novembre el processat present en el tribunal va fer una declaració en la qual va negar la versió del querellant i va assegurar que durant l’hora dels fets estava treballant a Grandvalira. No obstant això, finalemnt la justícia ha donat la raó al denunciant que en el propi judici ja va insistir en el seu convenciment d’haver-lo reconegut.