Piqué assisteix al partit entre l'FC Andorra i el Vista Alegre

Aquest vespre l'FC Barcelona té partit de lliga al Camp Nou davant el Leganés. El matx és a les 20.45 hores i com que els jugadors no estan convocats fins a la tarda, Gerard Piqué ha aprofitat el matí, donada la proximitat amb Castelldefels, per assistir a Can Vinader al partit que enfronta la UD Vista Alegre amb l'FC Andorra. També hi és present el seu pare Joan, cridat a ser un dels homes forts del club a nivell executiu.