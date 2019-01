L'FC Andorra empata contra el Vista Alegre

No va poder repetir la victòria del cap de setmana passat a Viladdecans. En el tercer matx seguit que jugava fora de casa, l'FC Andorra va treure un empat del camp de la UD Vista Alegre (1-1). El partit el va veure des de les graderies Gerard Piqué, acompanyat del seu pare.

Com és habitual, els andorrans van portar el pes del partit, però tot i les ocasions la primera part va concloure sense gols. A la represa va continuar el mateix guió. Al minut 65 una centrada de Betriu la rematava Bessone per avançar als visitants. Però l'alegria no va durar massa perquè Adri López posava la igualada al 83.