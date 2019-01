Concert poc habitual que combina violoncel i guitarra

L’església parroquial d’Ordino va ser l’escenari escollit per a Dissemblances, el concert de la violoncel·lista andorrana Carolina Bartumeu i la guitarrista espanyola Silvia Nogales en el que hi van assistir fins a una quarantena de persones. El duo va proposar al públic un viatge per diferents estils musicals, des de tangos fins a peces inspirades en la literatura universal, com ‘Don Quijote i Dulcinea’ del compositor Érik Marchelie.



«Tenia ganes de tocar amb una violoncel·lista i ella tenia ganes d’experimentar», va explicar Silvia Nogales. Les dues músiques es van conèixer fa dos anys en un festival a Astúries i l’estiu passat ja van compartir escenari a Andorra. Ara, repeteixen amb una combinació que no és habitual i on la diferencia de timbre d’ambdós instruments fa que la formació assoleixi sonoritats suggeridores en una dimensió innovadora. Per algunes de les composicions han hagut de fer arranjaments per adaptar-les als dos instruments, donat que no hi ha un gran ventall de peces compostes per a guitarra i violoncel.



Carolina Bartumeu va debutar amb la JONCA i ha actuat com a solista amb la Utrecht String Orchestra. Silvia Nogales ha participat en diferents festivals de música i el 2017 va ser seleccionada pel ministeri de Cultura d’Espanya per al projecte MusaE. El recital va ser el primer concert a càrrec de joves artistes emergents de l’Ordino Clàssic.