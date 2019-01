Els adolescents, protagonistes de la segona jornada d’Autea

Després de l’èxit de la primera jornada, l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea) vol tornar a posar sobre la taula els problemes als quals s’enfronten les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Així, el pròxim 21 de febrer a l’Art Hotel celebrarà la segona edició de la jornada, aquest cop centrada en l’adolescència. «Creiem que és interessant crear aquests espais de compartir, de debatre, sobretot pels professionals del país, que coneguin de la mà de reconeguts professionals les darreres tendències i estudis en aquestes branques», va explicar la presidenta d’Autea, Inés Martí.



Segons l’associació, el TEA té un alt impacte social per la seva elevada prevalença, i afecta un de cada cent naixements. Per aquest motiu, la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, va explicar que «com a servidors públics hem d’estar pendents per poder anticipar els programes que caldrà dur a terme», donat que «cada etapa de la vida s’ha d’abordar d’una manera diferent i específica».



Per parlar de tot això, Autea va voler reunir a professionals de la matèria, com el cap del Servei de discapacitat Intel·lectual i Salut Mental de l’Institut de l’Assistència Sanitària de Girona, Ramon Novell, i la responsable de l’Àrea de Suport Tècnic i Comunicació de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM), Mar Peiró, que parlaran sobre els recursos que ofereix el centre andorrà. O la doctora i cap de Salut Mental Infanto-Juvenil de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, Amaia Hervas, que parlarà del pas d’aquests nois de la infància a l’edat adulta. La jornada finalitzarà amb una taula rodona, moderada per la doctora i cap de Salut Mental del SAAS, Gemma Garcia-Parés, que girarà entorn als reptes que ha d’afrontar l’adolescent amb TEA a l’hora de ser un membre actiu de la societat.



L’esdeveniment està enfocat a professionals de la salut, però també de l’educació, o persones treballadores dels departaments d’afers socials o del servei ocupacional. També a les famílies, que conviuen dia a dia amb el TEA, i a tots aquells que vulguin conèixer l’autisme. L’entrada és gratuïta però és necessari confirmar l’assistència al coreu [email protected], ja que l’aforament és limitat.

L’edat dels progenitors

En els darrers anys ha crescut el nombre de rumors que afirmen que les vacunes o determinats aliments poden provocar autisme en els infants. Un conjunt de suposicions que, segons ha explicat Garcia-Parés, encara no s’han demostrat i que poden afectar negativament tant als nens i nenes que ja ho pateixen com posar en risc al conjunt de la societat, informa l’ANA.