Mor el cap de l’escola d’art de la capital, Pep Aguareles

El fotògraf i cap de l’escola d’art d’Andorra la Vella, Pep Aguareles, va morir ahir de forma sobtada a l’edat de 53 anys. Molt conegut en els ambients culturals, especialment els vinculats a la fotografia, així com entre els usuaris de l’escola d’art, la seva desaparició sobtada va deixar molt compungits els amics i familiars. De fet, a través de les xarxes socials de seguida es van poder veure alguns missatges de condol recordant les seves qualitats.



Aguareles va néixer a Andorra el 1965 i el 1983 va iniciar els estudis de fotografia. El 1989 va tornar al Principat per treballar com a fotògraf oficial del Govern i l’any 1992 va passar a formar part de la plantilla de professors de l’escola d’art del comú de la capital com a encarregat del taller de fotografia, on des de fa un parell d’anys n’era el cap.



Quant a projectes personals havia fet 10 exposicions individuals a Andorra, França i Espanya i 16 de col·lectives, a Cuba, Croàcia, Japó, Argentina, Grècia, Holanda, Espanya, França i Andorra.