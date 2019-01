Tremp porta els escolars a conèixer el comerç local

L’aparició d’opcions és positiu per a la ciutadania

L’activitat comença amb una sessió guiada de treball a l’aula, en què els alumnes reflexionen sobre el comerç local i el valor que aporta als carrers. Així aprenen quines tasques desenvolupa un botiguer en el seu dia a dia. Després visiten diferents tipologies de comerç, on els botiguers els poden ensenyar la seva feina i explicar com mantenen al dia els seus negocis i els fan funcionar. Entre d’altres activitats, els alumnes es van poder pesar i prendre’s la pressió a una farmàcia; a una llibreria van ajudar a endreçar llibres i descobrir anècdotes del món editorial, i a una botiga de fotografies es van fer una foto de grup i van descobrir tot el procés de revelatge.

L’Ajuntament de Tremp ha organitzat una sèrie de tallers per sensibilitzar els escolars del Pallars Jussà vers la importància del comerç local. Els primers que han participat en aquesta campanya han estat els alumnes de tercer de Primària del col·legi Valldeflors de la capital pallaresa.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació