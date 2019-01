Nomen presenta candidatura amb una nova fòrmula per al lloguer

«El 7 d’abril hi haurà papereta d’Andorra Sobirana per dipositar a les urnes», va anunciar ahir Eusebi Nomen la seva candidatura a la circumscripció nacional a les eleccions generals, tot i no desvelar qui en serà el cap de llista. D’aquesta manera, l’exconseller general irromp a la precampanya amb algunes cares conegudes, com Ricard Riba o Paquita Mora i sota l’atenta mirada del secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach. Nomen va explicar que la nova formació inclou «persones independents, andorranes, del poble i transversals, ni de dretes ni d’esquerres» amb la necessitat de crear un partit per fer front als problemes socials «des de l’andorranitat» i amb el ciutadà com a «titular de la sobirania» del país.



Per començar, el primer punt del programa plantejarà la creació d’un «fons nacional d’habitatge», al qual s’hi podrien adherir tots els pisos que actualment estan bloquejats pel sistema d’intercanvi automàtic d’informació. Aquests habitatges comptaran amb un preu de lloguer indexat segons el salari mínim i formaran part d’una mena de «fons de jubilació o de vida». És a dir, «una persona té un pis, el porta al fons nacional d’habitatge i el fons el lloga i el gestiona. A la jubilació o mort del titular, aquest recupera l’habitatge o les rendes acumulades o bé passa als seus hereus com una herència corrent», va detallar Nomen.

Més que un habitatge social

Segons els membres d’Andorra Sobirana, aquest nou concepte, a més d’evitar l’intercanvi obligatori de dades, va més enllà del que és l’habitatge social, ja que donaria solució als 1.500 o 2.000 pisos que s’estima que hi ha bloquejats arreu del país, alhora que estarien «degudament conservats, amb totes les garanties de l’Estat». A més, Nomen va afirmar que la societat andorrana disposaria de més pisos de lloguer, mentre que les comunitats de veïns «podran estar tranquil·les» perquè els cobraments estarien garantits i s’evitaria qualsevol mena de blanqueig de capitals. Així mateix, l’exconseller va considerar que l’aportació del 15% dels terrenys que avui dia els propietaris han de cedir als comuns «deixarà de tenir sentit» i que es dinamitzaria la creació d’un nou parc immobiliari.

L’USdA, al costat

Entre els primers candidats d’Andorra Sobirana hi havia el president de l’USdA, Gabriel Ubach, qui només va anar a «escoltar». Ubach va aprofitar l’ocasió per recordar que el sindicat ja va denunciar fa un any i mig els abusos que s’estaven patint en el preu dels lloguers, però que «fins que el raonador del ciutadà no se n’ha fet càrrec, ningú ha prestat atenció». Preguntat per si militaria en la nova candidatura, el president de l’USdA va assegurar que no i va avançar que d’ara endavant se’l veurà al costat de «tots els partits que vulguin aportar solucions» tant en matèria d’habitatge com de salaris i pensions. «Dono suport a l’Eusebi i a la seva candidatura i aplaudeixo que hi hagi gent que es preocupi pel problema i aporti solucions immediates», va dir Ubach. En aquest sentit Nomen, va afirmar que el Govern de DA «sap perfectament» que la possibilitat de crear un fons nacional d’habitatge «demà mateix» és real, però que «no ho vol arreglar».

Relació obsoleta

Pel que fa a l’acord d’associació amb la UE, Nomen va considerar que la relació ha quedat «obsoleta» i que ells proposaran una opció més «moderna i actualitzada», tenint en compte la situació política de Brussel·les. En els pròxims dies, Andorra Sobirana també presentarà la candidatura al complet i desvelarà la resta de punts del seu programa que, segons Nomen, estarà «molt apartat» de la resta de formacions. Així i tot, no va descartar cap aliança ni pre ni postelectoral, així com tampoc «altres iniciatives» que es podrien materialitzar després de la candidatura nacional.