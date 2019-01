El Lusitans salva els mobles contra la Massana

L’FC Lusitans es va imposar ahir per 0 a 3 a la Immobiliària CISA FS La Massana en els vuitens de final de la Copa Constitució i va donar un missatge clar: «Hem sobreviscut». En aquest sentit, l’equip competia amb una plantilla totalment renovada després que quasi la totalitat dels membres hagin marxat a causa dels impagaments de les nòmines. No obstant això, alguns membres han resistit, entre ells l’internacional Adri Rodrigues o Luis Miguel Dos Reis, autor de dos dels tres gols. L’altre va ser de Jefferson Martins.

Per altra banda, pel que fa a la resta de partits de la jornada, el CE Carroi va perdre contra la UE Santa Coloma per 1 a 3 mentre que a Nova constructora Penya Encarnada d’Andorra va donar la sorpresa contra l’FC Encamp guanyant a penals per 11 a 0 després d’un empat a 1. En aquest sentit, també va donar la sorpresa l’Atlètic Club d’Escaldes després de vèncer per 2 a 1 a l’FC Ordino.