L'Escola d'Art tanca dos dies per la mort de Pep Aguareles

El comú d'Andorra la Vella s'ha afegit a les mostres de condol per la defunció del fotògraf Pep Aguareles, professor des de 1990 i responsable de l'Escola d'Art des del juliol del 2017, per la qual cosa el centre romandrà tancat aquest dilluns i dimarts.

Tal com ha informat el comú a través d'un comunicat, Aguareles va morir aquest diumenge per causes naturals als 53 anys i de manera sobtada. La defunció ha causat una gran consternació entre els treballadors del comú i del món cultural del país. En aquest sentit, han lamentat profundament la pèrdua d'un professional reconegut en el seu àmbit i una persona molt implicada en l'ensenyament de la fotografia.

Aquest dilluns a la tarda, la família rebrà el dol a la sala de vetlles del comú entre les 15.30 i les 20 hores. Quant al funeral, s'oficiarà aquest dimarts a les 11 hores a l'església de Sant Esteve.

Nascut a Andorra el 1965, en la seva primera etapa es va centrar en la fotografia publicitària i de moda. El 1989 va tornar a Andorra per treballar com a fotògraf oficial del Govern i, l'any següent, va passar a formar part de la plantilla de professors de l'Escola d'Art com a encarregat del taller de fotografia.

Entre els seus projectes personals, va fer una desena d'exposicions individuals en diferents galeries d'Andorra, França i Espanya. A més, va participar en dos projectes de videoart, va ser coautor de quatre llibres de fotografia i la seva obra va ser premiada en diferents concursos, entre els quals s'hi troben el segon lloc al Kodak Award d'Amsterdam (1992), el premi a la millor col·lecció de fotos Off en el certamen Visa pour l'Image a Perpinyà (2006) i el primer premi a la Nit de les arts (1996).