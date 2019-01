Detingut per deixar inconscient un menor en una baralla

La policia ha detingut aquest cap de setmana a Andorra la Vella un noi resident de 24 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física. Els agents van ser requerits pel personal d’un local d’oci de la capital, per una agressió entre dues persones en què la víctima era un menor de 16 anys. Els dos implicats haurien tingut una disputa a l’interior del local i, una vegada a l'exterior, el detingut li hauria propinat un cop a la cara que va fer caure al terra la víctima, que va quedar inconscient durant un instants. El menor presentava un hematoma al voltant de l’ull dret, una erosió al front i una altra erosió sagnant al turmell esquerre.



Al Pas de la Casa, també a la nit, la policia ha detingut dos joves residents durant la darrera setmana. El primer, un home no resident de 22 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública –resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions–. El noi va ser controlat a l’exterior d’un local d’oci en un estat molt alterat i cridant. En intervenir els agents, va tenir unes reaccions desproporcionades envers els agents, segons informa el cos d'ordre en un comunicat. El segon, un home no resident de 28 anys, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral, i la funció pública –resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions–, per una baralla a l’interior d’un restaurant.



A més, la policia va detenir dijous de la setmana passada a Escaldes-Engordany un jove resident de 19 anys, com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un domicili familiar per l'agressió del fill envers el seu pare. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 21 persones durant aquesta darrera setmana (del 14 al 20 de gener). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (8), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (6).



Quant a la salut pública, la policia ha detingut aquest cap de setmana un home i una dona residents de 27 i 29 anys a Sant Julià de Lòria i a Encamp respectivament després del comís de catorze embolcalls de cocaïna (20’29 grams), presumptament destinats al tràfic d’estupefaents.