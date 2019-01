Vídeo amb les imatges més espectaculars del Dakar 2019

L’aparició d’opcions és positiu per a la ciutadania

Si el Dakar és el raid més prestigiós del món és per alguna cosa. Les imatges que es poden veure etapa rere etapa així ho demostren. Des de l'organització s'ha realitzat un vídeo amb el resum de la prova, mostrant els moments més espectaculars viscuts en el recorregut en les diferents categories que competien. Els sentiments estan a flor de pell i l'alegria i la tristesa són ben presents depenent de l'instant. Un dels secrets del Dakar són les imatges sobre el terreny i l'equip audiovisual de l'organització es va encarregar que no s'escapés cap. Ara ha editat un vídeo que delectarà als amants del motor.

Per El Periòdic

