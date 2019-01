El primer ‘streaming’ de la història de l’esquí de muntanya

L’any passat s’havia de viure per primera vegada en la història una cursa individual de la Copa del Món ISMF en 'streaming'. Aquesta havia de ser la Font Blanca, que no va poder fer realitat aquesta fita, però que de cara a l’edició d’aquest any ho tornarà a intentar i de fet, ho farà amb més mitjans. El 26 de gener, al llarg del recorregut de la individual d’Arcalís, hi haurà a 5 càmeres repartides en diferents punts estratègics, dues càmeres mòbils i un dron a la sortida-arribada. La retransmissió en directe es realitzarà a través del web www.fontblanca.ad.

Com a millor eina per a l’usuari, el seguiment de la cursa es podrà fer a través de totes les càmeres, fet que permet seguir el pas pels punts principals del recorregut i també tots els corredors, a més d’una pantalla principal que farà la retransmissió de la carrera. La cursa vertical del diumenge 27 de gener s’emetrà per segon any consecutiu en directe per Andorra Televisió, consolidant així l’esquí de muntanya en el món audiovisual després de l’èxit que va tenir a l’edició del 2018. Dins de la recerca continuada d’oferir un màxim espectacle per al públic, a Arcalís tornarà a habilitar un espai anomenat l’Estadi que està a l’altura de la zona de sortida i de l´última pujada, amb l’objectiu d’apropar encara més la cursa als espectadors i oferir-los el lloc més adequat per poder visionar el màxim de la cursa i viure des de dins l’ambient de l’esdeveniment.