Els banders realitzen 81 atestats el 2018 per gossos perillosos

Els banders han fet 181 intervencions i ha obert 81 atestats el 2018 per gossos potencialment perillosos, el 98% dels quals ha acabat amb sanció. Així ho ha indicat aquest dilluns, en roda de premsa, el director del cos, Miquel Rossell, qui ha indicat que s’insisteix en la sensibilització dels propietaris perquè coneguin la normativa.

En aquest aspecte, cal destacar el paper de la brigada cinòfila, que al llarg del 2018 ha fet èmfasi en la captura i els controls d’animals perillosos i els que ho són considerats de forma potencial, i ha ofert formacions a les escoles, agents de circulació comunals, propietaris i altres cossos especials com ara la policia, amb l’objectiu de conscienciar la població. "Durant un període hem estat fent pedagogia i transcorregut aquest temps d'avisos, hem començat a actuar i també hi ha tingut a veure l'augment de trucades al 148 de gent que ens avisa sobre gossos perillosos", ha afegit Rossell. I és que la recepció de trucades ha continuat a l’alça i se n’han rebut 1.769, un 21% més que al 2017 i més del doble que al 2015 (821). Tot això ha contribuït a unes xifres contundents de control de gossos perillosos. Si al 2016 es van obrir 20 atestats, fa dos anys van pujar a 60 i al 2018, als 81 ja esmentats.

Pel que fa a la caça, els banders han disminuït el nombre de demandes de batudes administratives i els controls relacionats amb el porc senglar, i per això els controls han baixat a 438 (un 30% respecte del 2017). Això s’ha traduït també en un descens dels atestats; en total han estat quinze, constatant-se així una major sensibilització dels caçadors, ja que gairebé la meitat són per retornar anelles fora del període establert. En l'àmbit de la pesca, s’ha mantingut a la baixa el nombre de controls, a causa d'una major conscienciació dels pescadors i el seu respecte a la normativa. Les dades així ho corroboren, ja que al 2018 s’han fet 592 controls (32% menys respecte de fa dos anys) i, tot i augmentar el nombre d’atestats, (4 al 2017 per 9 al 2018), s’ha reduït el nombre de sancions (de 16 a 14), la gran majoria per pescar sense llicència o sense permís d’acotat.

Rossell i el cap d'Unitat Ferran Teixidó han fet balanç dels darrers anys del cos coincidint amb el final de la legislatura. Han fet esment a la modificació de la Llei de caça i el codi penal; la formació de nous agents (aquest dilluns se n'ha incorporat un en període de prova d'un any) i la cobertura de places vacants; l’ús del transport sostenible (btt); potenciar les xarxes socials i la pàgina web; implantar i adaptar-se a les eines tecnològiques en els serveis administratius, recomptes, verificacions de danys o controls de pescadors i caçadors; la formació contínua en sondatges de neu i lectures nivològiques; la sensibilització en la normativa de caça, pesca, gossos i focs; i la sensibilització als escolars amb xerrades, que en el curs passat van xifrar-se en 1.653.

D'altra banda, els banders tornaran a organitzar la Cursa de muntanya d’Enclar, que fomenta l’esport i la solidaritat, atès que els beneficis que s’aconsegueixin es destinaran íntegrament a l’associació sense ànim de lucre Hi Arribarem, que té com a missió acostar la natura a les persones amb alguna diversitat de tipus funcional. Aquesta cursa ha viscut en els dos primers anys un augment progressiu en nombre de participants (77 el 2017 i més de 100 el 2018) i la tercera edició tindrà lloc el proper 4 de maig amb la voluntat de superar el rècord d’inscrits. Hi haurà dos recorreguts.