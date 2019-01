Maciel, el segon reforç del mercat d’hivern de l’Inter d’Escaldes

L’Inter Club d’Escaldes va anunciar ahir el fitxatge d’un nou jugador durant el mercat d’hivern del curs: Lucas Maciel, que arriba per reforçar la zona defensiva. És el segon fitxatge després de la incorporació de l’exjugador de l’FC Andorra de Gerard Piqué, Roger Nazzaro.

En aquest sentit, el portuguès fitxa amb objectius molt ambiciosos per una defensa, i tot i haver estat aturant durant uns mesos a causa d’una lesió, s’incorporarà avui a les ordres del tècnic Adolfo Baines. «Estic molt feliç de tenir aquesta oportunitat i espero gaudir-la amb els meus nous companys», assegurava i afegia que «l’Inter és un club seriós, amb molta organització, amb projecció molt gran i que està fent les coses de la forma més professional possible».

Maciel, que està a prop de fer 28 anys, va desenvolupar la seva formació futbolística al Sporting Braga del seu país i fins i tot va jugar amb la selecció sub-16 de Portugal. Com a jugador professional, va jugar a la Segona Divisió portuguesa amb el Gil Vicente. L’Inter és el tercer club de Maciel a Andorra des de la seva arribada, ara fa tres temporades, ja que ha jugat amb el Sant Julià i l’FC Lusitans.

«Ho donaré tot, treballaré dia rere dia per aportar el màxim que pugui i deixar l’Inter el més amunt possible, ja sigui a competicions europees i, per què no, somiar amb el títol de lliga», confessava el defensa escaldenc.