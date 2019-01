Mijares i Lluent guanyen el Memorial Manuel Cerqueda

Tomas Mijares, amb un temps de 40,11 i Judith Lluent, amb un crono de 45,16, es van emportar aquest dissabte el 30è Memorial Manuel Cerqueda d’esquí per a veterans que es va disputar a la pista Esparver de Soldeu-El Tarter, en la modalitat eslàlom gegant, i que patrocina Andbank. En categoria masculina, la segona posició va ser per Iván del Moral, amb un temps de 41,33 i la tercera per Marcos Arguelles, que va fer un temps de 41,91. En categoria femenina, Marta Compte va ser segona, amb 48,71 i Meritxell Pifarré, tercera, amb 49,99. L’esdeveniment va comptar amb més de 70 corredors de diferents equips tant nacionals com dels països veïns.

Aquesta cursa és un reconeixement als pioners de l’esport nacional, l’esquí, i en especial al primer president de l’esquí Club d’Andorra, Manuel Cerqueda, qui, amb la seva gestió i direcció, va començar a establir les relacions amb els països veïns i a impulsar l’esquí com a l’esport nacional del país.