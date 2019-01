Denuncien pintades grogues a la caserna de la Seu

L’Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) va denunciar ahir l’aparició de pintades grogues al mur de la caserna de la Guàrdia Civil de la Seu d’Urgell, a la província de Lleida. En un comunicat, l’AUGC va explicar que els fets es van produir a la matinada del 12 al 13 de gener a la caserna de la Seu, quan algú va ruixar el mur exterior de les instal·lacions policials amb pintura groga, el color amb el que el moviment independentista català protesta contra els empresonaments dels seus líders polítics.



Segons els agents, aquest succés és «una mostra dels actes vandàlics que encara es repeteixen en comissaries de la Policia Nacional i cases caserna de la Guàrdia Civil» a Catalunya.

Ruptura social

En el comunicat, l’AUGC va denunciar que «la ruptura social pel moviment independentista continua afectant la vida quotidiana dels guàrdies civils i les seves famílies», de manera que reclamen una compensació retributiva pels agents destinats a aquesta comunitat autònoma. En concret, l’Associació va detallar que «persisteix un estat d’aïllament que ha forçat a molts agents a modificar els seus hàbits normals com a ciutadans», ja que «molts d’ells han optat per canviar de col·legi als seus fills després de les situacions que van viure en els seus anteriors centres», mentre que en altres casos, han abandonat «directament» Catalunya.

Els agents comparen la situaicó amb «la que viuen els agents a Euskadi i Navarra des de fa dècades», per la qual cosa volen una compensació «similar a la que perceben els seus companys del nord».



Al marge d’aquest complement retributiu, també van demanar una inversió important per reforçar les mesures de seguretat de les instal·lacions, «en previsió de nous actes vandàlics» que es podrien repetir, «fins i tot incrementant» la seva virulència.