El Tricicle també s’acomiadarà d’Andorra amb els seus ‘Hits’

La companyia Tricicle serà el cap de cartell de la 54a Temporada de Teatre conjunta entre Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria amb el seu espectacle Hits amb què s’acomiada dels escenaris després de gairebé 40 anys de carrera. Els catalans Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans, que ja havien passat pels escenaris de la capital l’any 1984, duran el seu característic humor al Centre de Congressos d’Andorra la Vella el 10 d’abril en un muntatge que recull 12 dels seus millors esquetxos d’espectacles anteriors (Manicòmic, 1982; Exit, 1984; Slàstic, 1986; Terrífic, 1992; Manicòmic bis, 1995; Entretrès, 1996; Tricicle 20, 1999; Sit , 2002; Garrick, 2007; i Bits, 2012).



També hi inclouran una bateria de gags curtíssims i hilarants escollits pel mateix públic. «Deu dies abans de l’espectacle, a través de la pàgina web del Tricicle, el públic podrà demanar els gags que li agradaria veure a Andorra», va detallar el cap de Cultura de la capital, Jan Cartes. La proposta arribarà a Andorra després que s’estrenés al Teatre Victòria de Barcelona l’octubre passat i tot just al començament de la gira de l’espectacle, que farà diferents bolos fins a l’estiu.



Compte enrere

Sortosament, no caldrà esperar fins a l’octubre per començar a gaudir d’aquesta 54a Temporada, que arrenca el proper 30 de gener i ofereix sis espectacles de gèneres i formats variats amb propostes que van des del thriller, fins al teatre musical i les produccions nacionals, sense deixar de banda la comèdia.



El primer espectacle serà Alba (o el jardí de les delícies) el 30 de gener a l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria. Es tracta d’un thriller de ciència-ficció de Marc Artigau, dirigit per Raimon Molins amb l’ajudantia de direcció de l’andorrà Alfons Casal, i protagonitzat pels actors catalans Montse Guallar i Lluís Marco i l’andorrana Claudia Riera. L’obra està coproduïda per Atrium, l’Escena Nacional d’Andorra, el Teatre Nacional de Catalunya i el Temporada Alta 2018.



Al febrer (el dia 21, a Sant Julià de Lòria) es presentarà el musical 24 horas en la vida de una mujer, amb col·laboració amb l’Ambaixada d’Espanya a Andorra. Interpretada en castellà i amb música en directe, l’obra està basada en la novel·la de Stefan Zweig i té com a protagonistes Sílvia Marsó, Felipe Ansola i Germán Torres. La narració endinsa l’espectador en una història colpidora, tòrrida, trepidant, amb uns personatges carregats de força, que es debatran entre el bé i el mal, entre la moral i les més profundes passions.



Bajazet (12 de març, Sant Julià de Lòria), la tragèdia escrita pel dramaturg francès Jean Racine i interpretada en llengua francesa per la troupe de la Comédie Française, serà la proposta del març, que arriba de la mà l’Ambaixada de França a Andorra. La peça, que transcorre a la Constantinoble de 1635, narra una història d’amor, gelosia, odi, conspiració i traïció.

Mite contemporani

El 23 de maig serà el torn de Kassandra (Sant Julià de Lòria), una peça deSergio Blanco, dirigida per Sergi Belbel i amb una única actriu, Elisabet Casanovas, que interpreta una heroïna de Troya convertida en una migrant contemporània que parla un anglès molt particular.



La companyia andorrana An-danda-rà tancarà el cicle al juny (20, 21 i 22 al Teatre Comunal d’Andorra la Vella) amb l’estrena de Garses, un text de Jorge Roelas i interpretat per Mercè Canals i Lis i Carol Caubet, sota la direcció d’Irina Robles. Es tracta d’un espectacle en clau de comèdia que parla del llast que de vegades du la relació d’anys d’amistat.

Entrades

Les entrades de la 54a Temporada de Teatre que oscil·len entre els 20 i els 22 euros (a excepció de Hits, a un preu de 25 euros) i es posen avui a la venda. Es poden adquirir per Internet, o presencialment al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, al Centre Cultural La Llacuna i a l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella. També a la taquilla des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A Andorra la Vella els espectacles gaudeixen d’un 50% de reducció per als posseïdors del Carnet Jove, la Targeta magna i la Targeta d’or i de plata. A Sant Julià «es poden adquirir abonaments per a les quatre funcions (69,50 euros) i abonaments que inclouen els quatre espectacles, el Mos&Teatre i l’aparcament (101,50 euros)», va explicar la cap de Cultura laurediana, Elisenda Palomares.

El retorn de la versió curta del Festival de Pallasses es consolida

La 54a Temporada de Teatre conjunta entre Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria ens torna a obsequiar amb una versió micro del Festival Internacional de Pallasses d’Andorra la Vella (FIPA), sempre amb la fidel col·laboració de la pallassa per excel·lència: Pepa Plana. El Teatre Comunal tornarà a ser l’escenari, del 9 a l’11 de maig, de la recuperada cita. «Estem acabant d’enllestir la programació i hem donat carta blanca a la Pepa Plana perquè ens presenti una proposta atractiva i amb un format similar al de l’any passat», va assenyalar el cònsol menor de la capital, Marc Pons, qui també va recordar que l’edició de l’any passat, nou anys després que la crisi matés el 2009 una extensíssima trobada de pallasses a Andorra que va esdevenir referent mundial, va atreure un miler d’espectadors. Així doncs, caldrà esperar encara unes setmanes per saber què ens proposarà la ment brillant de Plana, en conxorxa amb la seva extensa xarxa de pallasses internacionals.

El FIPA va néixer l’any 2001 de la mà de Tortell Poltrona i Pepa Plana, després de constatar la manca de pallasses en el panorama escènic internacional. El festival es plantejà com a objectiu principal la promoció de la presència femenina a les arts escèniques.