Touroperadors i locals d’oci del Pas demanen tancar més tard

L’horari de tancament de pubs i discoteques del Pas de la Casa va ser el principal punt de discrepància entre les diferents parts que ahir van formar la segona Taula Transversal de l’Oci Nocturn de la localitat encampadana. Els responsables dels locals consideren que si s’amplia el seu permís, els clients s’hi quedaran i no marxaran al carrer o als apartaments turístics a continuar la festa. «Per a nosaltres és molt més fàcil gestionar el bon comportament de la gent dins el local que quan és al carrer», va assegurar Hugo Sautarel, responsable d’un touroperador francès i un local d’oci nocturn del poble. El fet que només els divendres i dissabtes l’horari de tancament s’allargui de les 03.00 a les 05.00 hores, per a Sautarel, no és una «opció intel·ligent», ja que els turistes que estan de vacances «els és igual el dia de la setmana que sigui» i, per tant, l’obertura s’hauria de mantenir habitualment fins passades les 05.00.

Sancions econòmiques

Per contra, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va considerar que si els locals «comencen a encendre els llums i a apagar la música mitja hora abans» i la Policia «és tolerant i dona minuts de marge» perquè els clients abandonin la zona d’oci, el tancament s’ha de produir de manera esglaonada, mantenint els horaris actuals. Així i tot, va avançar que serà el cos d’ordre qui aquesta mateixa temporada realitzi un estudi, seguint la petició de touroperadors i locals, per «comprovar si realment cal ampliar-los o no». A més, va explicar que la nova Llei d’Ordre Públic –que entrarà en vigor el 4 d’abril– pot ser una bona manera de reduir els aldarulls, ja que preveu augmentar econòmicament l’import de les sancions i agilitzar la seva execució. De fet, tal com ell mateix va dir, aquest va ser un dels aspectes que més va sorprendre els diferents representants de la Taula. El cònsol va assenyalar que la mesura «és innovadora, però va en bé de la convivència i el respecte» i podria portar un canvi de model de turisme. En aquest sentit, Torres va admetre que malgrat que els resultats de les accions que s’estan prenent actualment no seran immediats, «potser en 5 o 10 anys la dinàmica ha canviat i els problemes s’han erradicat».



El president de l’associació de comerciants Iniciativa Publicitària, Jean-Jaques Carrier, va creure que, més enllà de sancionar legalment, s’ha de trobar un «equilibri» entre visitants i veïns que permeti conservar l’arribada de touroperadors. Segons va afirmar, els majoristes de viatges «són molts diners que entren al Pas en molt poc temps», i això beneficia a «tothom: locals d’oci, pistes d’esquí i supermecats». Tant Carrier com Sautarel, van opinar que la llei imposa «ordre i por», però no suposa una solució.



El ministre de Turisme, Francesc Camp, també va apel·lar a la convivència per mantenir els «diferents tipus de turisme» que hi ha al Pas i va demanar als touroperadors que informin els clients de «les seves obligacions i no només dels seus drets».

10.000 turistes en 15 dies

De cara als pròxims 15 dies, Camp va pronosticar que seran «crítics», ja que s’espera l’arribada de 5.000 turistes cada setmana, el què suposa «un 50 o 70% més que a la resta de l’hivern». El ministre va avançar que es reforçarà la vigilància policial amb un dispositiu especial.