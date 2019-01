Vonn valora no participar a les Finals de Grandvalira

Després de tantes lesions, de tant patir, Lindsey Vonn tornava aquest cap de setmana a la competició, a la Copa del Món, a Cortina d’Ampezzo, on era el centre de les mirades. Però les coses no van anar bé i als entrenaments, ja tenia problemes i quan va competir al súper gegant, es va saltar una de les portes i va acabar fora de la pista, després de deu mesos fora de competició i molts dolors.

En aquest sentit, després d’aquesta dura situació va afirmar que «és el màxim que el meu cos pot suportar, aquesta podria haver estat la meva última carrera». Aquestes declaracions les va fer entre llàgrimes, en una de les seves pistes preferides, on ha guanyat una dotzena de competicions, on se sent com a casa, replantejant-se si no seria millor abandonar d’una vegada. Per tant, és dubte a les Finals de la Copa del Món de Grandvalira que es disputaran aquest de març.

Això va passar en una carrera en la qual es va imposar amb autoritat Mikaela Shiffrin, que està marcant una temporada espectacular.

En aquest context, Vonn va assegurar que «no vol deixar-ho», que no es vol rendir, però que «els dolors que tinc al genoll són massa grans». «I ja no sé què fer per tronar-hi una solució», remarcava. «Segurament, aquesta ha estat la meva darrera prova a la copa del Món», reiterava. «Ho he de pensar, però podria ser, encara ho he de considerar», afegia després.

Així mateix, va reconèixer que tindrà «artritis i dolors a les articulacions» i que «he allargat la meva carrera probablement més del que hauria». «He lluitat contra moltes lesions durant la meva carrera, però no sé si podré tornar a donar el millor de mi en el meu retorn, el millor és prendre’m un parell de dies per prendre decisions», concloïa.