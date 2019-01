Vargas acaba 46è a la Copa d’Europa de Kitzbuehel

Per altra banda, l’estació francesa de Notre Dame de Bellecombe va acollir ahir el primer eslàlom FIS dels dos previstos. Àlex Rius va ser cinquè amb 22,98 punts FIS, mentre que Xavi Cornella va acabar 23è amb 50,61. Rius va acabar amb un temps de 1.24,38, a 0,88 del guanyador, el francès Baptiste Alliot, i a només 0,17 de la tercera posició del podi. L’andorrà assolia el tercer millor temps de la segona mànega. Cornella va acabar a 4,04 del guanyador, i a 3,16 del seu company Àlex Rius. En la primera mànega era 33è.

Ho va fer amb un temps d’1.25,03, a 3,84 del guanyador, que ha estat l’austríac Daniel Danklmaier, que ha sigut el dominador dels entrenaments i també avui, que va fer un temps d’1.21,19. Per la seva part, Oliveras no va poder finalitzar la cursa.

Per El Periòdic

