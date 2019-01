Albicy no té cap fractura al dit i podria jugar demà

Andrew Albicy es va haver de retirar el diumenge passat del partit contra el Tecnyconta Saragossa a la meitat del tercer quart, després d’una lletja caiguda que semblava el pitjor panorama possible.

No obstant això, els metges del MoraBanc Andorra han certificat que el base francès no té cap fractura òssia al tercer dit de la mà dreta segons van determinar les proves que se li van fer.

Així mateix, el club va explicar en un comunicat que «el seu concurs en el partit de dimecres serà dubte fins a darrera hora per l’important tall que es va fer durant el partit a Saragossa».

En aquest sentit, el tall és important i que al final pugui jugar dependrà del fet que se li pugui protegir bé o no la ferida.

A més a més, la baixa del base se sumaria a la David Jelínek, que està complint un baixa d’un mes, encara que està fent millores notables en la seva recuperació i potser podria estar preparat per disputar algun dels pròxims partits.

Per altra banda, cal recordar que el MoraBanc ha hagut de treballar amb algunes baixes puntuals que ha tingut en els darrers partits, ja que Jerome Jordan, Rafa Luz i Moussa Diagne han patit un virus gastrointestinal i s’han perdut algun dels matxs, fet que va provocar que Ibon Navarro hagués de prendre decisions estratègies diferents per fer front als compromisos que s’han anat trobant. Però cal destacar la feina mental que han fet els jugadors en aquests darrers partits que tot i trobar-se amb moltes situacions en contra, han mostrat un nivell mental molt fort.