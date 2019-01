L’Andorra s’acomiadarà de la Borda Mateu dissabte

L’FC Andorra jugarà aquest dissabte a les 16 hores el darrer partit a la Borda Mateu contra el Vilanova i la Geltrú. Així, el primer partit a casa del nou equip del central blaugrana, Gerard Piqué, serà al camp que els ha acompanyat en els darrers anys i, en aquest sentit, l’equip passarà a disputar els partits al Camp d’Esports Prada de Moles, els diumenges a les 12.

En aquest context, el club hauria demanat ahir a la Federació Catalana de Futbol jugar el pròxim partit en aquest camp, però els canvis ja no s’haurien pogut fer, encara que s’hauria intentat. En aquesta línia, el Canal Blau Esports de Vilanova i la Geltrú va denunciar ahir a Twitter que el partit no tenia l’horari confirmat perquè «el club andorrà estaria treballant per canviar el partit al diumenge al migdia» i que el Vilanova «se n’ha assabentat de retruc, per vies no oficials, quan ja té planificat el viatge a Andorra pel dissabte com és el restaurant, l’autocar o la informació als socis». «No són maneres», afegia el tuit.

Malgrat aquestes informacions, poc després, el canal va explicar que el club andorrà s’havia posat en contacte amb ells «disculpant-se pel malentès» i «confirmant que l’horari serà l’inicialment previst: dissabte a les 16 hores».

Aquesta informació es va poder saber després que EL PERIÒDIC anunciés la setmana passada que el Prada de Moles és l’opció preferida de Gerard Piqué i que les converses amb el Comí d’Encamp s’estan duent a terme.