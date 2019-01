Els advocats veuen inviable aplicar tot el codi civil al setembre

Els advocats consideren que és «inviable» començar a aplicar la totalitat del nou Codi de procediment civil en l’actual Seu de la Justícia a partir del setembre. «Ni hi ha prou sales, ni estan ben configurades i encara menys equipades», ahir va precisar en declaracions a aquest rotatiu la degana del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq, després que diversos professionals s’hagin manifestat al respecte però cap d’ells hagi presentat una queixa formal. Tot i que una part de la legislació ja ha entrat en vigor, encara no s’ha implementat el nou model de judici, que ha de ser molt més oral i ràpid i obliga a enregistrar tota la vista.

El principal problema és que al setembre, quan s’ha previst començar a aplicar aquest model, la nova Seu de la Justícia encara no haurà entrat en funcionament i, per tant, el dia a dia del sistema judicial seguirà desenvolupant-se en l’actual edifici. «L’última data que ens han donat per a l’obertura del nou equipament és el gener del 2020, per tant, també s’haurà de posposar la implementació del codi civil», va reivindicar Bellocq. De tota manera, ja va avançar que des del col·legi no estan preocupats i estan traslladant un missatge de tranquil·litat als advocats.

Cap a altres instàncies

Tot insistint que les sales actuals no estan preparades per als enregistraments i que tampoc és possible adaptar-les, la degana va indicar que tant el Consell Superior de la Justícia com el Govern estan al corrent del problema. «No hem rebut cap resposta oficial, però és evident que és inviable», va remarcar Bellocq. Indistintament de si és abans o després de les eleccions, la degana va demanar que es modifiqui la disposició final de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil, per tal de canviar la data d’aplicació de la resta de la legislació.

Pel que fa a la nova Seu de la Justícia, el projecte preveu construir la infraestructura necessària per desenvolupar aquest model de judici: un nombre significatiu de sales amb la configuració adequada i l’equipament per a les gravacions. «La qüestió, però, és que quan s’obri estigui tot operatiu», va alertar Bellocq. De fet, encara s’ha d’acabar de definir el reglament que ha de recollir com desenvolupar les vistes orals. «A Espanya, els judicis de la sala civil sempre s’enregistren sonorament i visualment; la legislació andorrana no ho especifica i encara hem d’acabar de decidir-ho», va assenyalar la degana.

Molts anys de feina

La representant dels advocats va aprofitar per recordar que «s’ha estat més de cinc anys treballant en el nou Codi de procediment civil», que finalment es va aprovar el passat 18 d’octubre. Tal com havia explicat en una entrevista a aquest rotatiu el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, de seguida van començar-se a fer les formacions, tant per als advocats com per als batlles, magistrats i altres figures judicials. «Amb la nova filosofia, tot serà oral i, per tant, els judicis i les resolucions aniran més ràpid; actuem a favor de l’administrat», va matisar Casadevall.