Denúncia a la Fiscalia per abusos amb càrrecs de relació especial

Les sospites del Sipaag que el Govern utilitza el personal de relació especial per a tasques que no els corresponen han acabat a la fiscalia. Ahir, el president del sindicat, Lluís Anguita, acompanyat de l’advocada del col·lectiu, Eva López, van entrar un escrit-denúncia «perquè la fiscalia investigui si hi ha algun delicte o no amb el tema dels càrrecs de relació especial que hi ha al Govern».



Des del seu punt de vista s’estaria produint un delicte contra la Funció Pública. Consideren «notori» una «pràctica habitual» del Govern de contractar personal de relació especial de manera «totalment arbitrària i sense cap tipus de publicitat». Uns fets que veuen contraris a la llei del pressupost i que per tant constituirien una actuació contrària al codi de l’administració. Segons la denúncia presentada, si les contractacions no es publiquen al BOPA «són nul·les de ple dret», així com els actes que puguin signar aquestes persones.

Sol·licitud

Fa un mes des del sindicat ja es va entrar una sol·licitud a l’Executiu per mostrar el seu desacord amb l’ús que es feia del personal de relació especial, apuntant que es podria estar incomplint la Llei de Funció Pública perquè aquestes persones assumien tasques i responsabilitats que no els eren permeses. Fins ara no han rebut resposta i veient que el termini es pot allargar fins a tres mesos i que finalment els facin silenci administratiu, han decidit actuar. «D’aquí a tres mesos són les eleccions i no ho podíem deixar passar», va afirmar.



Anguita va reiterar que els càrrecs de relació especial «poden fer, exclusivament, assessorament», però en canvi, «la majoria són presidents de comitès o són els màxims responsables de departaments».



Segons va detallar a la sortida de la fiscalia, la situació afectaria «a més d’una desena de persones», si bé no va poder concretar a quants exactament. «És molt difícil calcular quants n’hi ha, però són molts», va garantir. Anguita va admetre que no és una pràctica «exclusiva d’aquest color polític», sinó que «fa anys que dura».

Els sindicats de bombers reclamen la prejubilació

Els dos sindicats de bombers (ABA i A118) tenen previst presentar aquest matí un recurs al Govern per reclamar «el dret de tots els membres del cos a poder prejubilar-se als 55 anys d’edat amb el 60% del darrer salari». Fonts sindicals van explicar que en la llei del cos està prevista aquesta possibilitat i que malgrat que la llei que regula les jubilacions dels funcionaris va eliminar les prejubilacions, en cap moment s’ha derogat aquesta normativa. Per aquest motiu consideren que el seu dret a prejubilar-se és plenament vigent. De la mateixa manera no entenen com pot ser que si es van eliminar les prejubilacions per a tot el cos de funcionaris, ara, en la nova llei del cos d’educació s’ha previst aquesta possibilitat per als mestres que es poden prejubilar als 60 anys amb el 60% del sou.